Viviane Araujo abre álbum de fotos encantadoras com o filho: 'Amor infinito'

A atriz Viviane Araujo encantou os seguidores na noite de domingo, 22, ao compartilhar em suas redes sociais um álbum de fotos fofíssimas ao lado do filho, Joaquim, de 2 anos. Aproveitando o dia de folga, a intérprete de Rosana em 'Volta por Cima' mostrou que curtiu bastante a companhia do pequeno no fim de semana.

Esbanjando alegria em um momento divertido, Viviane e Joaquim não pouparam sorrisos para a câmera. A sequência de cliques foi registrada pela mamãe coruja, que se derreteu de amores ao flagrar a fofura do herdeiro, fruto de seu casamento com Guilherme Militão.

"Xissssss!!!! Amor infinito!", escreveu a atriz na legenda da publicação. Encantados com as novas fotos de Vivi e Joaquim, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas nos comentários.

"Meu coração explode de amor", declarou uma seguidora. "Pode babar colorido mamãe, Joaquim é lindo", disse outra. "Ele está enorme, sempre lindo e sorridente. Deus o abençoe", falou uma terceira. A ex-BBB Isabelle Nogueira também se derreteu pelos registros: "Lindo teu curumim mana", escreveu ela.

Recentemente, Viviane Araujo abriu o coração ao falar sobre a transformação em sua vida após a chegada do filho. "Minha vida hoje é o Joaquim, é tudo pensado nele. Não deixei de ser a Viviane que todo mundo conhece, mas a minha vida, minha rotina [mudou]", declarou ela em um bate papo com a imprensa nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, em que a CARAS Brasil participou.

Viviane Araujo fala sobre o primeiro beijo com Guilherme Militão

A atriz Viviane Araujo falou seu primeiro beijo no marido Guilherme Militão, com quem está casada há três anos. Antes de oficializarem a união, o casal namorou por cerca de dois anos e, recentemente, em novembro, completaram cinco anos desde quando se beijaram pela primeira vez.

Em sua rede social, a famosa relembrou o momento e revelou o que sentiu ao ter um contato romântico com o seu atual esposo, com quem teve o filho Joaquim, de dois anos. Com um registro se beijando, a rainha de Carnaval falou sobre episódio marcante; confira detalhes!

