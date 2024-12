Viviane Araujo revela transformações com a maternidade: 'Minha vida é o Joaquim'

Em conversa com a imprensa, da qual a CARAS Brasil participou, Viviane Araujo também fala sobre Rosana, sua personagem em Volta por Cima

No ar como Rosana, em Volta por Cima, Viviane Araujo(49) encerra 2024 realizada. Já nos preparativos para o Carnaval, recebendo elogios pelo trabalho na novela e cada vez mais apaixonada pelo filho, Joaquim(3), a atriz revela que a maternidade ainda trás transformações para sua vida.

"Minha vida hoje é o Joaquim, é tudo pensado nele. Não deixei de ser a Viviane que todo mundo conhece, mas a minha vida, minha rotina [mudou]. Não posso mais dormir até a hora, para sair é preciso ter toda uma programação. Mas, é a coisa mais incrível que já aconteceu", diz Viviane Araújo , em um bate papo com a imprensa em que a CARAS Brasil participou.

A atriz assegura que, assim como sua personagem na novela, também se considera uma mãe leoa e agora está vivendo a fase em que o pequeno já a reconhece em fotos e na TV. "Ele olha e fala 'mamãe'. É muito lindo, fico muito boba [risos]."

Quanto ao trabalho, a atriz celebra a boa recepção do público com o folhetim e conta que acompanha todos os comentários sobre seu trabalho nas redes sociais. Ela ainda celebra a oportunidade de trabalhar novamente ao lado de Ailton Graça(60), com quem também dividiu cenas em Império (2014).

Para além disso, a artista já concilia as gravações da trama com os ensaios para o Carnaval. "O Carnaval já está tão dentro de mim que já é natural. Ele está o ano inteiro, não é só quando chega. Mas, claro que tem a correria, ainda mais com a novela fica difícil de conciliar, mas fazemos um esforço."

Pensando no futuro, Viviane Araujo também conta que envelhecer não é um problema —e afirma estar empolgada para completar 50 anos em 2025. "Quero ser a melhor Viviane que eu posso ser hoje, não vou ficar buscando a Viviane de 20 anos atrás. Quero me cuidar para isso, ter uma saúde boa, um corpo legal. Desde nova sempre me cuidei e sempre gostei, e essa é a vida que eu escolhi para mim."

