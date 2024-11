Viviane Araujo fala sobre o primeiro beijo com Guilherme Militão: 'Certeza'

Após cinco anos de seu primeiro beijo em Guilherme Militão, Viviane Araujo fala sobre o que sentiu ao viver o momento romântico com o pai de seu filho

A atriz Viviane Araujo falou seu primeiro beijo no marido Guilherme Militão, com quem está casada há três anos. Antes de oficializarem a união, o casal namorou por cerca de dois anos e neste sábado, 30, completaram cinco anos desde quando se beijaram pela primeira vez.

Em sua rede social, a famosa relembrou o momento e revelou o que sentiu ao ter um contato romântico com o seu atual esposo, com quem teve o filho Joaquim, de dois anos. Com um registro se beijando, a rainha de Carnaval falou sobre episódio marcante.

"5 anos do nosso primeiro beijo! 30/11/2019 E desde então eu tive a certeza que era você o homem que ia me fazer feliz de VERDADE! Te amo", declarou-se para Guilherme Militão.

Em setembro deste ano, Viviane Araujo comemorou três anos da grande festa de casamento que tiveram.

Quando Viviane Araujo se casou com Guilherme Militão?

Em maio de 2021, a Viviane Araujo se casou primeiramente no cartório com Guilherme Militão após um ano de namoro. A festa foi restrita, mas logo depois eles realizaram um grande casamento para cerca de 300 pessoas, o que foi mostrado em vídeo resgatado por ela recentemente.

Viviane Araújo quase desistiu de ser mãe

Antes de completar um ano do nascimento do filho, a artista levou Joaquim para conhecer o local onde foi concebido, uma clínica de fertilização. A famosa então revelou que quase desistiu do processo ao ter o primeiro resultado negativo. É bom lembrar que ela contou com a doação de óvulos para ter o herdeiro, já que não havia congelado os seus.

"Foram duas tentativas. A primeira, negativa. Quase não voltei para tentar a segunda: o negativo me desanimou, uns projetos iam sair... quase acreditei que não era o momento! Mas me pegaram pela mão no “vai ou vai!” Rsrs… E a gente foi!", contou que recebeu apoio dos profissionais para realizar seu sonho de ser mãe.