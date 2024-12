Viviane Araujo aposta em look luxuoso para ensaio de Carnaval

Em suas redes sociais, Viviane Araujo mostrou o look deslumbrante que ela escolheu para participar de um ensaio do Salgueiro

Em suas redes sociais, Viviane Araujo sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 15 milhões de seguidores.

Nesta quinta-feira, 12, a famosa mostrou em sua conta no Instagram o look escolhido para participar de um ensaio de Carnaval. Viviane posou sorridente com um vestido vermelho com uma fenda poderosa. A artista ainda apostou em sandálias de salto alto da mesma cor.

"Salgueiro", escreveu ela ne legenda, se referindo à sua escola de samba do coração. Rapidamente, a publicação recebeu inúmeros comentários. "Vermelho é sua cor", opinou uma internauta. "Brilha", escreveu outra. "Sempre deslumbrante", elogiou uma terceira.

Assistiu ou não assistiu?

A atriz Viviane Araujo fez o seu primeiro comentário sobre o documentário da vida do cantor Belo, com quem ela já foi casada no passado. Nos bastidores do Prêmio Multishow, ela contou que não assistiu ao projeto e falou sobre ter aparecido no audiovisual mesmo sem ter dado um depoimento oficial para a produção.

"Isso foi uma história que ficou no meu passado, mas ele quis fazer esse documentário e contar. Obviamente eu fiz parte da vida dele, mas para mim isso não significa, não tem mais sentido nenhum, entendeu? Não me incomodei, porque eu não vi, para ser sincera. Porque justamente é uma coisa que é um passado, não vou negar meu passado, jamais", disse ela ao site Gshow.

Então, a artista completou: "Não faz sentido nenhum eu reviver e falar".

Recentemente, a musa fitness Gracyanne Barbosa surpreendeu ao comentar sobre os boatos de que teria sido pivô na separação de Belo e Viviane Araujo. Em um depoimento ao documentário sobre a vida dele no Globoplay, ela comentou que não quis se pronunciar na época para se meter na história dos outros, mas garantiu que ele já estava separado quando eles se envolveram.

“Ele realmente foi insistente. Só que ele estava vindo de um fim de um relacionamento conturbado com a Viviane, mas já tinha saído na mídia que eles tinham terminado. E aí nós chegamos a ficar. E começaram a sair muitas notícias de que eu tinha sido o pivô. Na época, eu, erradamente, hoje eu acho, me mantive calada respeitando uma história que não era minha”, afirmou ela.

