Virginia se preocupa com pedido de Maria Alice para presente de Natal

Fã de fantasias e de super-heróis, Maria Alice faz pedido inusitado para seu presente de Natal e Virginia se preocupa em como conseguir o item

A primogênita de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice, de três anos, é fã de fantasias e super-heróis. Quem segue o casal de famoso sabe que a menina vive vestida de algum personagem e nesta sexta-feira, 13, surpreendeu a mãe ao revelar o que gostaria de presente de Natal.

Usando um macacão verde de um super-herói, a herdeira mais velha da influenciadora digital e do cantor apareceu brincando na brinquedoteca da mansão em Goiânia até que contou para Virginia qual é seu desejo para a data especial.

"Pode ser o Hulk de músculo que a Mali não tem", disse Maria Alice. "Aí meu deus", preocupou-se a apresentadora do SBT pensando onde conseguiria comprar a fantasia igual a de seu afilhado, Miguel, que é filho de seus sócios, Samara Pink e Thiago Stabile.

A famosa contou que a roupa usada pelo pequeno foi comprada pela amiga em Dubai, quando viajaram para o local para fazer uma grande live para a empresa deles.

Ainda nesta quinta-feira, 12, Virginia Fonseca respondeu aos comentários questionadores sobre ela não ter postado fotos da primogênita na viagem que fizeram para Bahamas. A influenciadora apenas postou os outros dois filhos, Maria Flor e José Leonardo, esclarecendo que respeitou a vontade da mais velha.

Virginia Fonseca impressiona ao exibir barriga sarada na praia

A influenciadora digital Virginia Fonseca impressionou com novas fotos em sua rede social. Nesta terça-feira, 10, a famosa postou cliques curtindo a praia de Bahamas, no Caribe, e chamou a atenção mais uma vez com sua barriga sarada.

Após três meses do nascimento de seu terceiro filho com Zé Felipe, a empresária mostrou que está com o abdômen bem seco e torneado. É bom lembrar que ela não esconde que o físico sarado é consequência de uma dieta com bastante proteína, dando preferência por claras de ovo, exercícios físicos diários e tratamentos estéticos.

"Só faltou a agua quentinha da Bahiaaa pai", escreveu ela ao postar os cliques mostrando seu abdômen durante a viagem que fez para celebrar os 59 anos da mãe realizando um sonho antigo de Margareth Serrão, de conhecer o local.

