Afilhado de Virginia Fonseca e Zé Felipe completa dois anos; veja que fofo

Filho de Samara Pink e Thiago Stabile, o afilhado de Virginia Fonseca e Zé Felipe, completa dois anos de vida e dá show de fofura em fotos

O afilhado de Virginia Fonseca e Zé Felipe, o pequeno Miguel, completou dois anos nesta quarta-feira, 11. O garoto loirinho, que é pura fofura e charme, é filho dos sócios da influenciadora, Samara Pink e Thiago Stabile, na empresa de produtos de beleza.

Na rede social, a companheira de negócios e amiga da influenciadora do SBT compartilhou um vídeo para comemorar a data especial e encantou ao fazer uma retrospectiva de seu único herdeiro. Desde o nascimento até os dias atuais, ela exibiu o menino em momentos emocionantes.

"Miguel, há 2 anos atrás, eu conheci um amor que nem nos meus melhores sonhos eu imaginava. Cada dia com você é um presente, obrigada por me ensinar o verdadeiro significado da vida", declarou-se Samara Pink para o aniversariante.

Ainda nos últimos dias, a sócia de Virginia Fonseca marcou presença no nascimento de José Leonardo e mandou enviar um mimo especial para a amiga na maternidade. No vídeo do parto, Samara apareceu bastante emocionada ao ver mais um herdeiro da companheira de trabalho vindo ao mundo.

Sócia de Virginia decide casar após 10 anos de relacionamento

A sócia de Virginia Fonseca, Samara Pink, anunciou que se casará com o também sócio delas, Thiago Stabile, após dez anos juntos. Nos últimos dias, a empresária compartilhou em sua rede social fotos sendo pedida em casamento pelo amado, com quem já tem um filho.

O casal, para quem não sabe, é pai do pequeno Miguel, que é afilhado de Zé Felipe e de Virginia. Ao completarem uma década juntos, eles resolveram selar a união de forma especial. Samara então contou a novidade para os seguidores e explicou o motivo de quererem oficializar a relação. Saiba mais aqui.