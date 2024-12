Virginia encanta ao mostrar José Leonardo com look de praia

Curtindo viagem com a família em Bahamas, no Caribe, Virginia encanta ao mostrar o filho caçula, José Leonardo, com roupa de banho; veja

O filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, o pequeno José Leonardo, de três meses, encantou em nova aparição na rede social da mãe. Nesta quarta-feira, 11, a empresária postou um clique com o bebê em Bahamas, no Caribe, e chamou a atenção ao mostrá-lo com roupa de banho.

Segurando o herdeiro caçula no colo, a apresentadora do SBT surgiu sorridente e falou sobre ele estar usando look de praia. De chapéu e shorts, José Leonardo deu um show de fofura ao aparecer acordado e olhando para a câmera.

"Eu tô de sunga e chapéu, mãe! Ele é pequenininho pessoal", escreveu a mamãe coruja. Nos comentários, os seguidores reagiram. "Delícia de vó... Já tô com tanta saudade", escreveu Poliana Rocha ao ver o neto. "Ele é muito fofo", babaram outros.

Ainda nesta quarta-feira, 11, Virginia Fonseca encantou ao mostrar Maria Flor de look de crochê para curtir mais um dia em Bahmas, no Caribe.

Virginia Fonseca impressiona ao exibir barriga sarada na praia

A influenciadora digital Virginia Fonseca impressionou com novas fotos em sua rede social. Nesta terça-feira, 10, a famosa postou cliques curtindo a praia de Bahamas, no Caribe, e chamou a atenção mais uma vez com sua barriga sarada.

Após três meses do nascimento de seu terceiro filho com Zé Felipe, a empresária mostrou que está com o abdômen bem seco e torneado. É bom lembrar que ela não esconde que o físico sarado é consequência de uma dieta com bastante proteína, dando preferência por claras de ovo, exercícios físicos diários e tratamentos estéticos.

"Só faltou a agua quentinha da Bahiaaa pai", escreveu ela ao postar os cliques mostrando seu abdômen durante a viagem que fez para celebrar os 59 anos da mãe realizando um sonho antigo de Margareth Serrão, de conhecer o local.