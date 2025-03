Virginia mostra preparação de Maria Flor para ir para a escola: 'Muito'

Muito vaidosa! Virginia mostra como Maria Flor se arruma para ir ao colégio e pequena encanta com seu charme; veja os detalhes

A filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Flor, de dois anos, passou dos limites da fofura em nova aparição na rede social da mãe. Nesta quarta-feira, 19, a empresária gravou o momento da herdeira se preparando para ir à escola e encantou.

Muito vaidosa, a irmã de Maria Alice e José Leonardo apareceu já penteada e com laços na cabeça. Combinando com o uniforme, além dos acessórios no cabelo, Floflo colocou uma meia de melancia. Mas, a menina não parou sua produção aí.

Depois de colocar o look, a pequena contou com a ajuda da mãe para se perfumar e passar maquiagem. Virginia Fonseca então espirrou um body splash na filha e em seguida passou um batom vermelho nela. "Muito vaidosa, gente", babou a famosa. "Toda linda", exibiu a preparação.

Ainda nas últimas horas, Virginia Fonseca acabou passando mal. Após dias intensas, com a agenda lotada de compromissos, a apresentadora do SBT acordou com alguns sintomas e compartilhou o que estava acontecendo com ela.

