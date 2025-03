Filha de Virginia surpreende com reação durante birra; veja o que aconteceu

Durante birra, filha de Virginia, Maria Flor, muda completamente o comportamento ao saber que o assessor da mãe comeria pão com ovo; confira

A filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Flor, de dois anos, divertiu em mais uma aparição. Carismática e cheia de charme, a herdeira do meio do casal é sucesso nas redes sociais e encanta seus fãs com seu jeito fofo de ser. Dessa vez, ao surgir fazendo birra não foi diferente.

Em seus stories, o assessor e amigo próximo da empresária, Hebert Gomes, que inclusive mora com a família na mansão em Goiânia, gravou a menina brava se trancando na despensa até que mudou drasticamente o comportamento, ficando boazinha, ao ouvir que ele comeria um pão com ovo.

Conhecida por gostar de comer de tudo, Maria Flor parou na hora sua briga ao ouvir que o amigo faria uma refeição. Ela até fingiu que não estava emburrada, mas que estava apenas se escondendo para brincar com ele.

Veja como foi a birra de Maria Flor:

Ainda nesta quarta-feira, 19, Virginia Fonseca encantou ao mostrar como Maria Flor se arruma para ir à escola. A garota aposta em acessórios para deixar o uniforme diferenciado, perfume e até maquiagem.

É bom lembrar que Hebert Gomes é padrinho de José Leonardo. Ele presenteou o bebê com malas luxuosas para a maternidade.

Virginia e Zé Felipe se surpreendem com a filha

A filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Flor, de dois anos, surpreendeu os pais com mais uma habilidade. Além de ser vaidosa, carismática e ter uma legião de fãs, a herdeira do meio do casal mostrou que sabe tirar foto.

Nesta quarta-feira, 19, a empresária postou cliques feitos pela menina e falou sobre ela conseguir tirar registros melhor do que muita gente. Além de tirar fotos dos pais, Floflo ainda exibiu todo seu charme ao fazer pose para a câmera. Confira mais aqui!