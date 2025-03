Neymar explode o fofurômetro ao mostrar 'caras e bocas' da filha, Mavie

O jogador de futebol Neymar Jr encantou os seguidores ao mostrar Mavie, sua filha com Bruna Biancardi, fazendo 'caras e bocas'

Neymar Jr. explodiu o fofurômetro das redes sociais na tarde desta quinta-feira, 20, ao compartilhar cliques inéditos de sua filha, Mavie, de 1 ano e cinco meses, fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital Bruna Biancardi.

Na montagem postada nos Stories, a filha do jogador de futebol aparece no helicóptero do papai e encantou ao fazer caras e bocas para a câmera. Para o passeio, a pequena aparece usando um look rosa e um lacinho no cabelo. "Mavie moments", se derreteu o atleta.

Recentemente, Neymar e Bruna apareceram juntos ao lado de Mavie na mansão dele em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Os registros foram feitos após os boatos de uma suposta traição do jogador do Santos.

Primeiro ele apareceu com andando com a herdeira, depois, os dois estão se refrescando na água. O papai coruja também mostrou bebê tomando sorvete, e por fim, revelou que estava com Biancardi, que está à espera da segunda filhas deles, que se chamará Mel.

Vale lembrar que Neymar também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, de sua relação com a influenciadora digital Carol Dantas, e de Helena, de oito meses, sua filha com Amanda Kimberlly.

Confira:

Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi - Foto: instagram

Presidente do Santos revela futuro de Neymar no time

Há cerca de dois meses, Neymar oficializou o seu retorno ao Santos, time que o revelou. Inicialmente, o jogador assinou um contrato de apenas seis meses. Porém, de acordo com Marcelo Teixeira, presidente do clube, há grandes chances do atleta ficar por mais tempo.

"O balanço dos primeiros meses foi muito positivo. Montamos um projeto importante de adaptação e crescimento para o Neymar dentro e fora dos gramados. Em campo, para que ele consiga evoluir tecnicamente, que é o que vem acontecendo. Fora dos gramados, estamos alcançando resultados em temos de parceiros, empresas, aumentando o nosso volume de receita. Portanto, acredito que a expectativa seja muito positiva para que possamos estender seu contrato até a Copa do Mundo do ano que vem", disse ele, em entrevista ao site InfoMoney. Saiba mais!

