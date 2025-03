Virginia Fonseca posa com as filhas e se declara: 'Minha melhor versão'

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca postou uma foto em que aparece ao lado das filhas Maria Alice e Maria Flor. Confira!

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 53 milhões de seguidores. Casada com Zé Felipe, ela é mãe de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de seis meses.

Nesta segunda-feira, 17, a digital influencer postou algumas fotos em que aparece fazendo pose com as filhas mais velhas e comentou sobre o quanto ama ser mãe.

"Minhas Marias lindas e abençoadas. Minha melhor versão é ser mãe de vocês (e do Josézinho)", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "Charmosas igual a mamãe", disse uma internauta. "Lindas demais", comentou outra. "Sou apaixonada nessas meninas", se derreteu mais uma.

Protocolos de segurança

Recentemente, o caçula precisou ficar internado por conta de uma bronquiolite. Desde então, a digital influencer tem cuidado ainda mais da segurança dele.

Nesta segunda-feira, 17, a famosa mostrou uma conversa com a babá das filhas no Whatsapp. "Xô vírus. Banho, cabelo, nariz lavado. Roupas já desceram para baixo", disse a profissional. "Estão voltando da escola e antes de tudo e qualquer coisa, banho. Limpa, limpa tudo", escreveu Virginia na legenda.

Em seguida, Virginia mostrou Maria Alice brincando com José Leonardo. "E depois vai ver o irmão", disse a mamãe coruja.

É bom lembrar que Virginia Fonseca ficou acompanhando o filho no hospital durante o Carnaval. Na tarde de sábado, 1º, ela revelou que o caçula foi diagnosticado com bronquiolite - uma infecção viral que inflama os bronquíolos, os pequenos canais que levam ar aos pulmões. "José está com bronquiolite, não está grave, mas precisando de tratamento intensivo! Mesmo dodói, ele continua sendo a criança mais feliz que eu conheço! Que Deus abençoe e que você fique 100% logo meu filho, eu te amo mais que tudo no mundo (você e suas irmãs), minha vida são vocês. Ps: orem pelo nosso Josézinho, meu coração está partido de ver ele aqui internado", falou a famosa.

