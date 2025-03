Virginia reage após boatos de briga com Poliana Rocha: 'Marcamos'

Após suposta indireta e pronunciamento de Poliana Rocha, Virginia Fonseca reage aos boatos de afastamento da sogra; veja o que aconteceu

A influenciadora Virginia Fonseca reagiu aos boatos de que estaria afastada de Poliana Rocha. Neste domingo, 16, a esposa de Zé Felipe repostou um vídeo da sogra falando sobre a relação delas e mostrou que está tudo bem.

No registro, a mulher do sertanejo Leonardo apareceu explicando que não estão distantes por conta de um desentendimento, mas sim por conta de compromissos e viagens. "Está tudo ótimo, não teve briga, não teve ressentimento, não teve nada que magoasse tanto uma quanto a outra porque se tivesse nós duas, como duas pessoas adultas, chegaríamos uma para a outra e falaríamos 'não gostei disso, não gostei daquilo'. Não quero que vocês alimentem coisas que realmente não existem", disse.

Virginia Fonseca então reagiu se declarando para a sogra: "Também te amo, Poli! Já já marcamos nosso japa".

Para quem não acompanhou, os boatos começaram após Poliana Rocha responder uma pergunta em seus stories sobre qual conselho daria para Zé Felipe atualmente. Na ocasião, a loira escreveu: "Ninguém vai lutar por você se você não lutar por si mesmo! O mundo respeita quem se impõe, então nunca abaixe a cabeça- seja forte, trabalhe duro e nunca aceite menos do que merece”.

Poliana Rocha fala sobre reunir os filhos de Leonardo

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, falou sobre como é reunir os filhos do sertanejo em sua casa. Alguns dias após recepcionar os herdeiros do amado na fazenda Talisma para o aniversário de João Guilherme, a loira respondeu quando acontecerá novamente o encontro de todos.

A mãe de Zé Felipe então começou compartilhando como se sente bem ao conseguir ver todos os enteados juntos. A empresária comentou que não teve a oportunidade de ter irmãos e que admira a relação dos filhos de Leonardo.

"Gente, eu tenho um prazer imenso em ver os filhos do Leo reunidos, todo mundo que convive comigo sabe disso e não é pra provar nada pra ele não, até porque tem 30 anos de casado, eu não preciso nunca provar mais nada pro Leonardo, né? É de satisfação mesmo, da minha alma que eu sinto, eu acho que a relação de irmão é maravilhosa, acho que deve ser incrível", começou dizendo e deu mais detalhes.