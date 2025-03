Poliana Rocha esclarece boatos de briga com Virginia Fonseca: 'Distantes'

Em suas redes sociais, Poliana Rocha esclareceu boatos de briga com a nora Virginia Fonseca e contou o motivo delas estarem distantes

Em suas redes sociais, Poliana Rocha sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores. Recentemente, alguns internautas notaram que ela e a nora Virginia Fonseca não tem aparecido juntas na web, o que gerou especulações de brigas entre as duas.

Poliana fez questão de esclarecer a situação. "Gente, primeiramente, estou passando aqui com carinho, amor, leveza para desejar para vocês um domingo lindo, com luz, com paz, com saúde. E segundo, eu detesto justificar as coisas que saem na internet, mas o que está saindo não tem nada a ver. Na verdade, eu tenho uma relação muito sólida, muito concreta, muito firme com a minha nora, com meu filho", começou ela.

Em seguida, a famosa explicou o motivo delas estarem distantes. "E de repente nós estamos mais distantes porque a gente não teve uma oportunidade boa ainda de conversar, nós viajamos para lugares diferentes. Ela as vezes está em uma outra vibe, eu estou priorizando as vezes outras coisas. Mas está tudo ótimo, não teve briga, não teve ressentimento, não teve nada que magoasse tanto uma quanto a outra porque se tivesse nós duas, como duas pessoas adultas, chegaríamos uma para a outra e falaríamos 'não gostei disso, não gostei daquilo'. Não quero que vocês alimentem coisas que realmente não existem", finalizou.

Conselho

Neste domingo, 16, a digital influencer aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos seguidores uma internauta quis saber qual conselho ela daria para o filho Zé Felipe, fruto do seu relacionamento com Leonardo.

Na resposta, Poliana afirmou que aconselharia o cantor a se impor mais e nunca aceitar menos do que merece. "Ninguém vai lutar por você se você não lutar por si mesmo. O mundo respeita quem se impõe, então nunca abaixe a cabeça. Seja forte, trabalhe duro e nunca aceite menos do que merece", disse ela.

