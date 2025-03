Virginia Fonseca acorda passando mal e surge arrepiada: 'O que é isso?'

Após voltar de viagens a trabalho, Virginia Fonseca acorda passando mal e detalha sintomas que está sentindo; veja o que aconteceu

A influenciadora Virginia Fonseca compartilhou na manhã desta terça-feira, 18, que acordou passando mal. Em seus stories na rede social, a esposa do cantor Zé Felipe surgiu abatida e contou como estava se sentindo.

Com uma rotina agitada e uma agenda lotada de trabalhos, no fim de semana, a apresentadora do SBT viajou para marcar presença em um evento e, antes disso, foi madrinha no casamento de seus sócios. Em meio a tantos compromissos, a famosa acabou ficando doente.

"Acordei passando mal demais... Uma dor no corpo, vontade de vomitar... O que é isso?", desabafou ao falar que não estava se sentindo nada bem. Em seguida, a influencer mostrou que estava arrepiada enquanto chegavam os sintomas.

É bom lembrar que, durante o Carnaval, Virginia Fonseca ficou alguns dias com o filho caçula, José Leonardo, no hospital. O pequeno teve um bronquiolite. Nas últimas horas, a influenciadora divertiu e encantou ao exibir um gosto inusitado de sua filha mais velha, Maria Alice.

Virginia reage após boatos de briga com Poliana Rocha

A influenciadora Virginia Fonseca reagiu aos boatos de que estaria afastada de Poliana Rocha. Neste domingo, 16, a esposa de Zé Felipe repostou um vídeo da sogra falando sobre a relação delas e mostrou que está tudo bem.

No registro, a mulher do sertanejo Leonardo apareceu explicando que não estão distantes por conta de um desentendimento, mas sim por conta de compromissos e viagens. "Está tudo ótimo, não teve briga, não teve ressentimento, não teve nada que magoasse tanto uma quanto a outra porque se tivesse nós duas, como duas pessoas adultas, chegaríamos uma para a outra e falaríamos 'não gostei disso, não gostei daquilo'. Não quero que vocês alimentem coisas que realmente não existem", disse e Virginia então reagiu. Saiba mais aqui!