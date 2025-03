Filhas de Zé Felipe esbanjam fofura em fotos com o pai

Em suas redes sociais, Zé Felipe compartilhou algumas fotos com as filhas Maria Alice e Maria Flor, e as pequenas esbanjaram fofura

Em suas redes sociais, Zé Felipe sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 28 milhões de seguidores. Casado com Virginia Fonseca, ele é pai de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois anos, e José Leonardo, de seis meses.

Nesta quarta-feira, 19, o cantor postou diversas fotos em que aparece fazendo pose com as filhas. As pequenas esbanjaram fofura nas imagens.

Enquanto Maria Alice estava com uma fantasia do Homem Aranha, Maria Flor estava com um conjunto de camiseta e shorts vermelho e xadrez. "Boa tarde", escreveu o papai coruja na legenda da publicação.

Distante?

A influencer Virginia Fonseca, de 25 anos, decidiu questionar o marido, o cantor Zé Felipe, de 26, sobre ele estar distante dela na terça-feira, 18. Isso porque a empresária está doente, usando máscara, após contrair uma virose. Em recuperação, a loira está evitando contato com os filhos, Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de seis meses.

"Estou te achando tão distante", comentou Virginia Fonseca para Zé Felipe. "Mas claro, você está com virose", rebateu ele, de forma bem-humorada. E confessou que está com receio de contrair o vírus que deixou a amada doente.

Mais cedo, a apresentadora contou aos mais de 40 milhões de seguidores do Instagram que acordou se sentindo mal. Entre os sintomas, ela relatou muitas dores no corpo, vontade de vomitar e calafrios.

Zé Felipe chegou a 'culpar' a piora da esposa após ela madrugar para acompanhar a transmissão ao vivo de uma missa conduzida por Frei Gilson. “Foi rezar o terço, aí a imunidade dela baixou e pegou virose. Aí é fod*, viu? Acordou 3 da manhã para rezar o terço do Rosário e o que aconteceu? Imunidade baixou, pegou virose!”, zombou.

No fim de semana, a apresentadora do SBT viajou para marcar presença em um evento e, antes disso, foi madrinha no casamento de seus sócios. Em meio a tantos compromissos, a famosa acabou ficando doente.

