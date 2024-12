Virginia Fonseca encanta com decoração do mesversário de José Leonardo

Para os três meses de José Leonardo, Virginia Fonseca encanta ao apostar em decoração inspirada no Natal; veja como ficou

O filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, José Leonardo, completará três meses nos próximos dias, mas a família já comemorou a data com antecedência porque viajarão. Por isso, nesta terça-feira, 03, a influenciadora digital fez a festinha de mesversário em sua mansão em Goiânia.

Recebendo amigos e familiares para um jantar com comida japonesa, a empresária não deixou de ter uma mesa temática especial e montada por uma especialista. Aproveitando o clima de Natal, o mesversário de José Leonardo teve a data de fim de ano como tema.

Perto da área gourmet da casa, a mesa com vários itens natalinos foi colocada e as irmãs, Maria Alice e Maria Flor, deliciaram-se com vários tipos de doces personalizados. Além de papai noel, o espaço ainda contou com uma poltrona vermelha.

É bom lembrar que a mansão de Virginia e Zé Felipe está toda iluminada para o Natal. A decoração "de shopping" encantou internautas e até virou alvo de crítica para alguns por tanta grandeza. Apesar disso, como de costume, a famosa não deu ouvidos e encantou ao exibir os detalhes personalizados para sua família.

Veja os detalhes do terceiro mesversário de José Leonardo:

Relembre os outros mesversários de José Leonardo:

O segundo mesversário de José Leonardo aconteceu na mansão da família em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e teve o tema de Power Rangers. Já o primeiro, foi na propriedade em Goiânia e levou uma decoração de Poderoso Chefinho.

Virginia Fonseca surpreende Zé Felipe com presente caríssimo

O cantor Zé Felipe usou as redes socias para compartilhar que ganhou um presente luxuoso da esposa, a influenciadora digital Virginia Fonseca. Através dos Stories do Instagram, ele mostrou que ganhou um relógio luxuoso, que pode custar até R$ 936 mil.

“Presente da minha gata. Te amo, agora só arrumar a hora”, disse Zé Felipe ao mostrar o mimo. O relógio é do modelo Patek Philippe Nautilus, da relojoaria suíça Patek Philippe. Outros artistas também são clientes da marca, incluindo Lionel Messi, Jay-Z, Leonardo DiCaprio, LeBron James, James Harden, Tommy Hilfiger, Ed Sheeran e Bernard Arnault. Veja o item aqui!

