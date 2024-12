Matheus Vargas encanta ao conhecer o sobrinho, filho de Virginia e Zé Felipe

Irmão de Zé Felipe, o cantor Matheus Vargas conheceu o sobrinho, José Leonardo, na celebração temática de três meses do bebê

O cantor Matheus Vargas encantou os seguidores na noite de terça-feira, 3, ao compartilhar em suas redes sociais o encontro com o sobrinho, José Leonardo. Filho caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe, o pequeno ganhou uma festinha em família para celebrar a chegada de seus 3 meses de vida.

Acompanhado da namorada, a influenciadora digital e ex-BBB Hariany Almeida, Matheus filmou o momento em que conheceu o bebê. No vídeo publicado pelo irmão de Zé Felipe, José Leonardo aparece esbanjando fofura no colo da tia.

"Olha quem a gente veio conhecer. Achei que ele ia chorar, mas a gente começou bem. De todos os meus sobrinhos, ele foi o primeiro que não chorou. Olha os olhos claro!", se derreteu Matheus Vargas ao mostrar o sobrinho caçula. "Bem-vindo, josé! Obrigado por mais uma pecinha linda e rara para essa família", escreveu o filho do cantor Leonardo, mencionando o irmão e a cunhada.

Vale lembrar que Virginia Fonseca e Zé Felipe anteciparam a festinha de mesversário de José Leonardo, com temática natalina, porque vão viajar. Em comemoração aos três meses do pequeno, o casal realizou um jantar japonês na mansão e receberam os familiares.

José Leonardo, filho de Virginia e Zé Felipe - Reprodução / Instagram

Virginia mostra poses de Maria Flor na decoração de Natal

Sucesso na internet com sua espontaneidade, a pequena Maria Flor, de 2 anos, filha da influenciadora digital Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe, voltou a roubar a cena. No domingo, 1, ela divertiu os seguidores ao aparecer posando na decoração de Natal da família.

O momento foi registrado por Virginia no feed do Instagram. Nas imagens, a pequena aparece sorridente."Da serie: 2 ou 60 anos?! ô maezinha, ela é pequinininhaaa e gosta de fotoooo", escreveu a influenciadora, que também é mãe de Maria Alice, de 3 anos, e José Leonardo, de 2 meses; confira detalhes!

