Virginia Fonseca se diverte ao revelar curiosidade sobre a filha, Maria Flor

A influenciadora Virginia Fonseca compartilhou uma curiosidade de Maria Flor ao filmá-la em momento descontraído na mesa de jantar

A influenciadora digital Virginia Fonseca divertiu os seguidores na noite de segunda-feira, 30, ao compartilhar uma curiosidade sobre a filha, Maria Flor, de quase 2 aninhos. Por meio de seus stories no Instagram, a esposa do cantor Zé Felipe filmou a pequena jantando pela segunda vez e brincou com a situação.

No vídeo publicado por Virginia, Maria Flor aparece sentada no colo da avó, Margareth Serrão, que estava realizando a refeição da noite. A apresentadora do SBT contou que a herdeira sempre acompanha o familiar que está comendo.

"Curiosidades sobre Floflo: ela sempre vai querer ir no colo de quem tá comendo para comer junto com a pessoa, independente se [a Flor] tiver acabando de comer", escreveu Virginia Fonseca na legenda, acrescentando emojis de risadas.

Virginia revela curiosidade sobre a filha, Maria Flor

Recentemente, a filha dos famosos esbanjou fofura e roubou a cena ao surgir com um pão de queijo durante o batizado do primo. "A Flor com seu pão de queijo não quer guerra com ninguém", declarou um internauta, na ocasião.

Além de Maria Flor, Virginia e Zé Felipe também são pais de Maria Alice, de 3 anos, e José Leonardo, que chegou ao mundo há pouco menos de 1 mês.

Virginia toma precauções após as filhas adoecerem

Virginia Fonseca revelou que precisou adotar medidas de proteção após suas filhas, Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de um ano, adoecerem. Em suas redes sociais, ela contou que as pequenas estão evitando o contato direto com o irmão caçula e que todos estão usando máscara para proteger José Leonardo, que tem apenas três semanas de vida.

Em seu perfil no Instagram, Virginia mostrou as filhas brincando com o irmão caçula. No vídeo, Maria Flor aparece usando uma máscara e tenta tirar a proteção do rosto, mas é advertida pela mãe e pela avó, que explicam que ela só pode se aproximar do irmãozinho se estiver usando a máscara. Assim, a pequena coloca o item novamente; confira mais detalhes!