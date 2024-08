Caçula de Virginia e Zé Felipe chama atenção após atitude em batizado; veja

Virginia e Zé Felipe estiveram no batizado de Gabriel, sobrinho do casal, e esbanjaram fofura com as filhas, Maria Alice e Maria Flor

Virginia Fonseca (25) e Zé Felipe (26) encantaram os seguidores ao mostrar momentos do batismo de Gabriel (1), sobrinho e afilhado dos dois. No entanto, foi a caçula do casal, Maria Flor (1), que chamou a atenção dos fãs após uma atitude inusitada.

A pequena foi flagrada comendo um pão de queijo durante o batizado do pequeno bebê, filho de Mellody Barreto e William Gusmão, irmão de Virginia . No registro, a caçula da família brinca perto do altar da igreja em que a cerimônia aconteceu, enquanto come.

"A flor com seu pão queijo não quer guerra com ninguém", escreveu uma internauta, em uma página de fãs dedicada ao casal. "Florzinha com a boquinha sempre ocupada [risos]", disse outra. "E a Flor segue comendo", apontou ainda uma terceira.

A cerimônia religiosa aconteceu nesta terça-feira, 20, em uma igreja luxuosa de Goiânia, em Goiás. O momento reuniu diversos familiares da influenciadora, que escolheu looks caríssimos para o dia especial de seu sobrinho.

Grávida do terceiro filho, José Leonardo, Virginia usou uma chemise branca de mangas compridas da grife internacional Dolce & Gabanna, que está disponível no e-commerce da marca pelo valor de R$ 33,5 mil. As filhas do casal também vestiram a mesma marca da mãe.

Maria Alice (3), primogênita de Virginia e Zé Felipe, estava usando um vestido sem mangas e rendado, que pode ser adquirido por R$ 12,6 mil. Já a pequena Maria Flor vestiu uma peça semelhante, porém com mangas, que é avaliada em R$ 11,2 mil.

Após a cerimônia, a também empresária e apresentadora organizou uma recepção em sua nova mansão para celebrar ao lado da família e amigos mais próximos. Na sala de jantar, ela escolheu uma decoração em tons de branco e verde, com flores e um arco colocado no centro da sala.

Ela também encomendou um caminho de flores brancas para a mesa de jantar e complementou o ambiente com imagens religiosas, além de deixar a mesa posta em tons de azul, branco e prata. Além disso, a influenciadora também personalizou doces com o nome afilhado e encomendou um bolo de três andares.

O afilhado da influenciadora completou seu primeiro em 30 de julho e na ocasião, Virginia o parabenizou no Instagram. "Hoje meu sobrinho/afilhado completa um ano de vida! Não consigo explicar o amor que sinto por esse ser humaninho. Meu irmão sempre teve o sonho de ser pai, eu sempre soube que ele iria ser um paizão e fico muito feliz de ver a família linda que ele construiu."

"Sobre o Gabriel, que menino maravilhoso, é uma paz, risonho, tranquilo… e se Deus quiser vai ser o parceirinho do José Leonardo! Peço a Deus que abençoe a vida dele, dê muita saúde, amor, paz e ilumine seus caminhos! Amamos você, Babiel", completou.

Recentemente, Virginia e Zé Felipe se mudaram para a nova residência da família Fonseca Costa. A mansão conta com sete suítes, todas com travas eletrônicas para preservar a segurança dos moradores, cinema, academia, adega, briquedoteca para as crianças e uma série de áreas de lazer destinadas à familiares e amigos.