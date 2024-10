Virginia se preocupa com o caçula e toma precauções após filhas adoecerem

Após as filhas ficarem doentes, Virginia revela que está evitando contato direto para proteger José Leonardo e conta como está lidando com a situação

Virginia Fonseca revelou que precisou adotar medidas de proteção após suas filhas, Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de um ano, adoecerem. Em suas redes sociais, ela contou que as pequenas estão evitando o contato direto com o irmão caçula e que todos estão usando máscara para proteger José Leonardo, que tem apenas três semanas de vida.

Em seu perfil no Instagram, Virginia mostrou as filhas brincando com o irmão caçula. No vídeo, Maria Flor aparece usando uma máscara e tenta tirar a proteção do rosto, mas é advertida pela mãe e pela avó, que explicam que ela só pode se aproximar do irmãozinho se estiver usando a máscara. Assim, a pequena coloca o item novamente.

Na sequência, Virginia também apareceu de máscara e contou que sabia que receberia perguntas dos seguidores sobre essa decisão, por isso resolveu explicar o motivo. Apesar de ter deixado as meninas longe da escolinha, elas acabaram adoecendo novamente, e agora estão usando máscaras para evitar os riscos de contaminação do pequeno.

Virginia ainda revelou que não apresentou nenhum sintoma de gripe até o momento, mas está se precavendo e usando máscara para poder ficar com José Leonardo: “Bom dia, já respondendo, eu não abri o direct ainda mas eu sei que vai ter gente perguntando sobre a máscara das Marias. Elas estão com máscara para chegar perto do José”, iniciou.

“Elas griparam, gente. Estão gripadinhas de novo, então eu já tô aqui com máscara. Não tô sentindo nada, não tem nada, mas tô com máscara só para prevenir mesmo, sabe? Pelo amor de Deus”, Virginia declarou. Vale Lembrar que a influenciadora enfrentou alguns problemas de saúde logo após o nascimento de José Leonardo.

Ainda na maternidade, Virginia contraiu uma virose das filhas, além de ter enfrentado uma reação alérgica que causou inchaço e bolinhas no corpo. Por isso, a influenciadora decidiu que todo cuidado era pouco e também optou por manter as meninas afastadas da escola por um mês, a fim de evitar que elas ficassem doentes e passassem algo para o recém-nascido.

