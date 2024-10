Festa da filha de Virginia terá melancia gigante e barraquinhas; veja detalhes

Virginia Fonseca e Zé Felipe preparam festa de 2 anos para Maria Flor, com tema da Turma da Mônica. E a decoradora revelou detalhes do evento

O aniversário de dois anos da segunda filha de Virginia Fonseca eZé Felipe,Maria Flor, acontece nesta terça-feira, 22, e os papais preparam uma festa com a temática da Turma da Mônica. Nesta domingo, 20, a decoradora dos eventos da influenciadora, Tana Lobo, usou seu perfil nas redes sociais para mostrar alguns detalhes dos preparativos.

O vídeo compartilhado nos stories do Instagram mostra que a decoração contará com uma melancia gigante, que é a fruta favorita da Magali. No espaço, também estão sendo montadas barraquinhas de feira. E ela contou que o espaço "está virando uma cidade".

"Domingou acompanhando essa montagem da festa mais esperada dos últimos tempos, 'Floflô faz 2! Isso aqui está ficando um sonho! Quantas cenografias lindas, quantos detalhes, a gente vai vendo as coisas acontecendo. Está virando uma cidade", disse ela.

"Vocês vão entender isso quando o projeto ficar pronto na terça. Estamos conferindo medida por medida, alinhando tudo! Equipe está trabalhando desde terça-feira. Foi um projeto muito grande e muito detalhado. A expectativa vai ser superada porque a minha já está sendo", explicou Tana, que agradeceu o apoio da equipe.

Festa de Virginia (Reprodução/Instagram)

Virginia mostra que convite da festa da filha é um brinquedo

Recentemente, Virginia mostrou que o convite do evento na verdade é um brinquedo. O item veio em uma caixa de acrilíco e ao tirá-lo da proteção, a empresária exibiu que se tratava de uma máquina de pegar bolinhas com balinhas dentro.

As filhas dela, Maria Alice e Maria Flor, ficaram enlouquecidas ao verem o brinquedo especial e quase brigaram para ver como funcionava. "Confusão para abrir o convite", escreveu a famosa ao exibir o momento em que chegaram as caixas personalizadas com o tema e o nome da aniversariante. Veja como é!

Vale lembrar que o tema de Magali foi escolhido, pois, Maria Flor adora comer e não pode ver ninguém se alimentando que ela quer dividir o prato com a pessoa.