Márcia Sensitiva revela como Leandro está no plano espiritual e explica dom de Maria Alice: 'Ela tem'

Em entrevista à CARAS Brasil, Márcia Sensitiva explica que Maria Alice, filha de Virginia Fonseca, tem um dom especial

Maria Alice (3), filha de Virginia Fonseca (25), voltou a surpreender a mãe nesta quinta-feira, 1º, ao afirmar ser o tio avô Leandro (1961-1998). "Do nada", reagiu a apresentadora do SBT, que mostrou a menina usando um look country com direito a botas e chapéu.

Virginia questionou a pequena mais de uma vez se ela era a boiadeira e pequena negou. "Não, tio Leandro", respondeu. Em entrevista à CARAS Brasil, Márcia Sensitiva explica que a filha de Zé Felipe (26) tem um dom especial. "Tenho certreza", confessa a especialista.

"Não tenho a menor dúvida, é bem possível que uma criança veja um mundo que pra nós é invisível até os sete anos de idade, é o dom da vidência. [Muitas vezes] a mãe fala: 'Meu filhinho está brincando com uma criança e diz que é o anjo da guarda'. Sim [ela está]. Eu tenho certeza que ela viu sim o tio dela. Estava vendo a alma do Luiz José Costa, o Leandro, e ele se encontra muito bem, ele está na quinta dimensão, nós estamos na terceira, ele pode sim ver a menina [Maria Alice], estar perto dela", explica.

"Allan Kardec explica nos ensinamentos dele que [a pessoa] vai e volta até estar muitíssimo melhor e pronta para ir pro plano superior. Então tem débitos e créditos que deverão ser pagos aqui na Terra", completa ela, ao falar sobre o processo de reencarnação.

"Laços familiares são importantes, é a mesma família sempre. Uma hora você é pai, outra hora você é mãe, na outra você é irmão da mesma pessoa", conclui.