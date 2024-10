Virginia Fonseca mostra as filhas com looks estilosos: 'Minhas princesas'

A influenciadora digital Virginia Fonseca encantou os seguidores das redes sociais com cliques inéditos de Maria Alice e Maria Flor

Virginia Fonseca explodiu o fofurômetro das redes sociais neste domingo, 20, ao compartilhar uma sequência de fotos das filhas, Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de 1 aninho, fruto de seu relacionamento com o cantor Zé Felipe.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, as meninas aparecem sorridentes e com looks estilosos, enquanto brincam na área externa da casa. Para momento de lazer, Maria Alice aparece usando uma blusa, uma saia rosa e uma bota. Já Maria Flor usou um vestido branco com estampa e um sapato preto.

Na legenda, Virginia se derreteu. "Minhas princesas nesse domingão de chuva eu nem acredito que saíram de dentro de mim. Obrigada Deus por tanto!!", escreveu a influenciadora digital, lembrando que a caçula fará dois anos no próximo dia 22. "Ps: Floflo faz 2 daqui 2 dias e continua julgando muito", brincou.

Depois, a famosa, que também é mãe de José Leonardo, que completou 1 mês no dia 8 de outubro, falou as filhas serem as versões dos papais. "Outro ps: eu amo que temos uma mini versão minha e mini versão do Zé", completou.

Confira:

Virginia Fonseca reage ao ver a sinceridade de Maria Flor

A influenciadora digital Virginia Fonseca ficou em choque com a sinceridade de sua filha Maria Flor, de quase 2 anos de idade. Em um vídeo compartilhado pelo seu amigo Hebert Gomes, a esposa de Zé Felipe apareceu surpresa com a resposta que ouviu de sua herdeira.

Tudo aconteceu enquanto Virginia estava brincando com a filha no closet do seu quarto. Mamãe carinhosa, ela perguntou para a criança: "Quem você ama mais: a mamãe ou o papai?". Então, com a toda a sinceridade infantil, Maria Flor respondeu: "O papai!". Rapidamente, Virginia ficou com a expressão de chocada. Veja!