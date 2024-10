Virginia Fonseca fala sobre desfralde da filha: 'Ela é muito determinada'

A influenciadora digital Virginia Fonseca contou que começou o desfralde de sua filha mais velha, Maria Alice, de três anos

Virginia Fonsecausou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 9, para dividir uma novidade com seus seguidores. A influenciadora digital contou que começou o desfralde de sua filha mais velha, Maria Alice, de três anos.

Nos Stories do Instagram, a mulher do cantor Zé Felipe contou que a herdeira decidiu que iria começar a usar 'o troninho' e que estava muito empolgada. "Começamos o desfralde e ela tá super empolgada com o troninho", disse Virginia.

Em seguida, a influencer mostrou que estava muito orgulhosa pela determinação de Maria Alice. "Tô tão orgulhosa da Maria... foi por vontade própria, ela viu e quis. Ela é muito determinada", completou a famosa, que também é mãe de Maria Flor, que fará em breve dois aninhos, e de José Leonardo, que completou seu primeiro mês de vida nesta última terça-feira, 8.

Confira:

Virginia fala sobre o desfralde da filha - Foto: Reprodução/Instagram

Virginia mostra que convite da festa da filha é um brinquedo

O aniversário de dois anos da segunda filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Flor, acontecerá no próximo dia 22 e o convite do evento com tema inspirado na Magali, da Turma da Mônica, ficou pronto e chegou na casa da família nesta quarta-feira, 09.

Em seus stories, a influenciadora digital mostrou que o convite, na verdade, é um brinquedo. O item veio em uma caixa de acrílico e ao tirá-lo da proteção, a empresária exibiu que se tratava de uma máquina de pegar bolinhas com balinhas dentro.

As filhas dela, Maria Alice e Maria Flor, ficaram enlouquecidas ao verem o brinquedo especial e quase brigaram para ver como funcionava. "O convite é com balinhas dentro", disse Virginia ao mostrar a anfitriã já brincando com seu convite e até comendo os docinhos. Confira!