Virginia Fonseca e Zé Felipe fazem a alegria de crianças em boa ação

Virginia Fonseca e Zé Felipe aproveitaram o tempo livre para fazer uma boa ação e fizeram a alegria de crianças carentes

Nesta quinta-feira, 9, Virginia Fonseca e Zé Felipe aproveitaram o tempo livre para realizar uma boa ação. Aproveitando a proximidade do Dia das Crianças, que acontece no próximo dia 12, o casal visitou crianças carentes e distribuiu presentes.

Em sua conta no Instagram, a digital influencer compartilhou um vídeo do momento, em que ela e o marido são recebidos pelas crianças e distribuem muitos abraços e sorrisos.

"É sempre maravilhoso estar com eles!!! Instituto Levando Amor ajuda várias crianças, mulheres, idosos, enfim, é um instituto cheio de amor literalmente e é um prazer poder ajudar, fazer parte de datas especiais e levar felicidade e carinho. Hoje fomos comemorar o dia das crianças antecipado e foi uma delicia!!! Que Deus abençoe sempre e cuide de todas nossas crianças", escreveu ela na legenda.

Virginia e Zé Felipe são pais de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de um ano, e José Leonardo, de um mês.

Fofura

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 50 milhões de seguidores. Casada com Zé Felipe, a digital influencer é mãe de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de um, e José Leonardo, de um mês.

Na terça-feira, 8, a famosa contou com a presença do afilhado Miguel em sua casa. Em sua conta no Instagram, a loira publicou um vídeo em que o pequeno aparece brincando com Maria Flor quando de repente tenta dar um beijo na menina, que se afasta.

"Socorro gente, o Miguel querendo dar um beijinho na FloFlo. Zé Felipe corre aqui", brincou ela na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "O Brasil todo te entende, Miguel. A gente também quer encher a Floflo de beijinhos", escreveu uma internauta. "Quando você tenta ser simpática e a pessoa confunde as coisas", brincou outra. "Miguel!!! Você está muito para frente menino", escreveu uma terceira.