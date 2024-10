Virginia mostra que convite da festa da filha é um brinquedo; veja

Para o aniversário de dois anos de Maria Flor, Virginia mostra que convite em forma de brinquedo foi confeccionado para os convidados; confira

O aniversário de dois anos da segunda filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe,Maria Flor, acontecerá no próximo dia 22 e o convite do evento com tema inspirado na Magali, da Turma da Mônica, ficou pronto e chegou na casa da família nesta quarta-feira, 09.

Em seus stories, a influenciadora digital mostrou que o convite na verdade é um brinquedo. O item veio em uma caixa de acrilíco e ao tirá-lo da proteção, a empresária exibiu que se tratava de uma máquina de pegar bolinhas com balinhas dentro.

As filhas dela, Maria Alice e Maria Flor, ficaram enlouquecidas ao verem o brinquedo especial e quase brigaram para ver como funcionava. "Confusão para abrir o convite", escreveu a famosa ao exibir o momento em que chegaram as caixas personalizadas com o tema e o nome da aniversariante.

"O convite é com balinhas dentro", disse Virginia ao mostrar a anfitriã já brincando com seu convite e até comendo os docinhos. É bom lembrar que o tema de Magali foi escolhido, pois, Maria Flor adora comer e não pode ver ninguém se alimentando que ela quer dividir o prato com a pessoa.

No mesversário de três meses da filha do meio, Virginia Fonseca vestiu a herdeira de Magali e fez a festinha no tema de Turma da Mônica. A primogênita, Maria Alice, de três anos, na época foi vestida de Mônica. Afinal, a primogênita ama uma fantasia.

Nesta terça-feira, 08, as irmãs colocaram roupas personalizadas para o primeiro mesversário do irmão. José Leonardo se vestiu de "Poderoso Chefinho" e deu um show de fofura em seu evento na mansão.

Confira o convite da festa de Maria Flor:

