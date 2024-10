Virginia Fonseca combina look com a família em festa de mesversário do filho

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe comemoram o primeiro mês do filho caçula, José Leonardo, com uma festa temática

Jose Leonardo, filho caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe, completou seu primeiro mês de vida nesta terça-feira, 8, e os papais comemoraram a data especial com uma festa temática. Em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora digital mostrou os detalhes da celebração, que teve como tema o filme 'O Poderoso Chefinho'.

Para a festa, José Leonardo usou um macacão com estilo de terno com risca de giz e suas iniciais bordadas. Virginia e Zé Felipe também surgiram usando terno. Já Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de 1, as filhas mais velhas da influencer e do cantor, surgiram com um vestido preto e branco, com muito brilho.

Ao mostrar os detalhes da festa, Virginia se derreteu pelo herdeiro. "1 mês do chefinho da casa e dos nossos corações!!!! José Leonardo, eu só sei agradecer a Deus por ter nos dado você, um menininho lindo, saudável, calmo, você é luz na nossa vida e hoje sei que faltava você pra nossa família ficar completa. Que Deus abençoe sua vida sempre", escreveu a mamãe na legenda.

