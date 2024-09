Tudo isso? Filha de Lore Improta usou três looks em seu festão; confira

Em sua grande festa de três anos, filha de Lore Improta e Léo Santana, Liz, teve três vestidos brilhantes; veja como foram os looks da pequena

A filha de Lore Improta e Léo Santana, Liz, teve uma grande festa nesta quinta-feira, 26, para os seus três anos. Além de ter escolhido um tema personalizado para seu evento, de Esquiletes com Frozen, a herdeira dos famosos surpreendeu com seus looks.

Para o seu grande dia, a menina usou três vestidos, em cada momento de seu aniversário. Para a entrada, a garota colocou um vestido rosa, feito especialmente para ela e combinando com a roupa da mãe. Depois de encontrar as personagens Esquiletes, ela se vestiu de Elza, de Frozen, com uma fantasia azul para interagir com as princesas do filme.

Por fim, para os parabéns no cenário todo personalizado com o grande bolo e diversos doces, Liz colocou um look lilás com detalhes em prata. Para cada produção, a filha de Lore Improta colocou acessórios combinando no cabelo.

Durante um momento da festa, a dançarina ficou bastante emocionada e chorou ao ver a herdeira tendo seu sonho realizado. É bom lembrar que a festa de Liz teve tema duplo. A menina escolheu Esquiletes e Frozen para seus três anos e a decoração foi toda personalizada para o momento.

Veja os três looks da filha de Lore Improta e Léo Santana:

Filha de Lore Improta tem festa temática em casa para seus três anos

A filha de Lore Improta e Léo Santana, a pequena Liz, completou três anos nesta quinta-feira, 26. Fã de vários personagens, filmes e desenhos, a herdeira dos famosos terá mais de uma festa e, em casa, ela ganhou uma decoração especial para celebrar no clima de Frozen, da Disney.

Antes do grande evento, organizado há meses pela mãe com uma pessoa especialista em festas, a menina foi surpreendida na sala de seu lar com um mesa montada para seu aniversário com bolo, doces, enfeites, bexigas, flores e até "neve" para ela brincar como na animação. Veja fotos do momento em casa aqui.