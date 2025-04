Bruna Biancardi ganha festa em barco. Veja a decoração temática

Grávida pela segunda vez, Bruna Biancardi celebra seus 31 anos com festa em barco com itens personalizados e bolo encantador. Veja as fotos

A influenciadora digital Bruna Biancardi comemorou seu aniversário de 31 anos em grande estilo. Nesta terça-feira, 15, ela ganhou uma festa surpresa em um barco na orla de Santos, litoral de São Paulo.

A beldade mostrou os detalhes da decoração temática em suas redes sociais. A festa aconteceu dentro de um barco e teve itens inspirados em passeio no mar. A decoração foi feita em tons de marrom e laranja para combinar com o interior do barco e ainda teve itens personalizados, como os docinhos, as bolsas para os convidados e até uma boia com o nome da aniversariante e sua nova idade.

Além disso, o bolo de aniversário chamou a atenção com seu estilo vintage e sofisticado.

Vale lembrar que Bruna Biancardi está grávida pela segunda vez. Ela espera o nascimento de Mel, que é fruto do namoro com Neymar Jr, com quem ela já teve Mavie.

Bolo personalizado

Mais cedo, a influenciadora digital mostrou que ganhou bolo para celebrar a data especial e homenagens de pessoas próximas. Em imagens compartilhadas nas redes sociais, Biancardi apareceu usando um vestido preto.

E ela posou para o registro com seu bolo de aniversário, que foi decorado em tons de marrom e creme. No topo do doce, há um pequeno letreiro escrito "Bru 31", indicando que a idade da aniversariante.

Em outra imagem, é possível notar que ela também ganhou outro bolo branco com flores desenhadas e a inscrição "Hello 31!". Ao redor, aparece um buquê enorme de rosas vermelhas à esquerda e outro arranjo de flores em tons de rosa à direita. Veja as fotos clicando aqui!

Recentemente, Bruna Biancardi deixou os internautas encantados ao compartilhar uma nova foto nas redes sociais. Grávida da segunda filha, ela apareceu dando um beijo carinhoso em Mavie, que sorria no colo da mãe. Veja o clique compartilhado!

