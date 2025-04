Débora Nascimento mostra registros raros da filha em aniversário

Em suas redes sociais, Débora Nascimento mostrou algumas fotos raras da filha Bella para celebrar a chegada dos sete anos da pequena

Apesar de ter mais de quatro milhões de seguidores nas redes sociais, Débora Nascimento é bem discreta em relação à sua vida pessoal, principalmente quando diz respeito à exposição da filha.

Porém, nesta segunda-feira, 14, a atriz compartilhou algumas fotos raras de Bella, fruto do seu relacionamento com José Loreto, para celebrar a chegada dos sete anos da menina.

A famosa mostrou a pequena a visitando no trabalho e também se encantou ao levar Bella em um parque de capivaras. "Aniversariante no set. Sete anos da minha maior companheirinha. Mamãe ama. Que a vida siga a levando por caminhos bonitos, cheios de natureza, liberdade e amor", escreveu Débora na legenda da publicação.

Débora Nascimento está confirmada para fazer uma participação especial como Filomena em Êta Mundo Melhor, novela que deve estrear ainda este ano na Rede Globo.

Comemoração

José Loreto usou as redes sociais para mostrar os detalhes da festa de aniversário de sete anos da filha, Bella, fruto de seu antigo relacionamento com a atriz Débora Nascimento.

Para comemorar a data especial, a menina ganhou uma festa luxuosa com o tema do personagem Stitch. Bella chegou no evento usando um vestido longo azul, depois, ela apareceu vestida como Lilo, personagem da animação.

"A vida é Bella!!! O meu maior amor do mundo comemorando sete anos!!! Obrigado, obrigado, obrigado, meu Deus!!!", celebrou Loreto ao compartilhar as primeiras imagens do aniversário da herdeira em seu perfil oficial.

Depois, o ator também postou um vídeo com mais detalhes do evento e falou sobre Débora não ter participado da comemoração por causa do trabalho. Em uma das fotos, José Loreto aparece fazendo uma chamada de vídeo com a atriz.

"O sorriso que me faz sorrir. A felicidade gigantesca da minha filha, faz tudo valer a pena. Ser seu pai é o melhor presente que Deus me deu. Amor da minha vida, meus parabéns!!! Obrigado aos amigos, família, e mamãe, que até trabalhando se fez presente", escreveu ele.

