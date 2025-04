Juju Salimeni abre o jogo sobre seu salário no Pânico na TV

Juju Salimeni surpreendeu ao revelar qual era o seu salário na época em que ela trabalhava como assistente de palco do Pânico na TV

Juju Salimeni foi a convidada do episódio desta quarta-feira, 16, do Festa da Firma Podcast, apresentado por seu ex-colega de Pânico na TV!, Ceará. A famosa relembrou os bastidores de sua carreira e também abriu o jogo sobre o salário que recebia na época do programa.

Juju revelou que, em 2008, no início de sua trajetória como panicat, recebia apenas R$ 100 por gravação, valor que mais tarde subiu para R$ 200: “A gente ganhava esse cachêzinho de participação”, contou ela.

Ceará aproveitou para contextualizar a fala da convidada, ressaltando que Juju soube aproveitar bem a exposição. “Você foi inteligente, usou aquilo como vitrine. Passou a ganhar mais com eventos corporativos, presenças VIP, publicidade... Saiu na Playboy”, comentou o apresentador.

Juju concordou e explicou como funcionava o mercado na época: “Todas as meninas ganhavam bem com esses trabalhos fora do programa, principalmente em presenças VIP. Por exemplo, ia inaugurar uma loja de suplementos ou rolava um desfile de biquíni, e a gente era contratada para ir”.

A empresária ainda compartilhou uma memória marcante: o primeiro cachê de sua vida. “Foi uma presença VIP em uma balada, no interior. Não lembro a cidade, mas foi a primeira vez que andei de avião. Tudo era novo. Me perguntaram se eu queria ir nessa festa e disseram que eu ganharia R$ 2.000. Aceitei na hora, não imaginava ganhar tudo isso de uma vez”, lembrou.

Durante a entrevista, Juju também falou sobre sua trajetória como influenciadora e empresária, abordando os bastidores de sua carreira além da televisão.

Luxo

Em suas redes sociais, Juju Salimeni sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 20 milhões de seguidores. Recentemente, a digital influencer fez questão de dividir com os fãs uma nova conquista: Ela está de carro novo.

Juju trocou a sua Lamborghini Urus, avaliada em R$ 4 milhões, por outra do mesmo modelo, mas praticamente zero km e mais moderna.

O antigo carro da influenciadora era laranja, já o novo é grafite. Em sua conta no Instagram, a famosa publicou um vídeo da troca do automóvel e celebrou. "Do nada… veio aí! Troquei a lambo", escreveu ela na legenda da publicação.

Leia também: Quanto Wellington Muniz, o Ceará, ganhava no 'Pânico na TV'?