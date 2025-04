Lexa mostra a reação do noivo ao escutar música em homenagem à filha

Em suas redes sociais, a cantora Lexa mostrou a reação do noivo Ricardo Vianna ao escutar a música em homenagem à filha Sofia, que faleceu

Em suas redes sociais, Lexasempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 21 milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 15, a cantora mostrou um momento emocionante. A artista mostrou a reação do noivo Ricardo Vianna ao escutar pela primeira vez a música Você e Eu, em homenagem à Sofia, filha do casal.

Lexa teve pré eclâmpsia durante a gravidez e precisou passar por uma cesariana de emergência. Sofia nasceu prematura e morreu três dias após o nascimento.

No vídeo, dos dois choraram de emoção. "A reação do Ricardo escutando Você e Eu. Eu vejo você é a frase que o Ricardo mais fala para quem ele ama e quando eu estava grávida ele falava o tempo todo para a Sofia. Coloquei 'eu vejo você ' na música porque hoje eu entendo o tamanho do significado dessa frase. Choramos porque amamos, porque vivemos e contemplamos cada momento. Eu vejo você porque eu também consigo me ver! O nosso amor fez nascer o ser mais lindo que eu já vi nessa vida.

Dia 18 tem Você e Eu", escreveu ela na legenda.

Ricardo fez questão de deixar um comentário na publicação. "Eu vejo você. Prometo sempre te ver, minha vida!!! Eu te amo e amo nossa família!!! Dia 18 todos vão ouvir a música mais pura e linda de amor", disse ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lexa (@lexa)

Emoção

Lexa usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 15, para mostrar um trecho da música Você e Eu, feita em homenagem a Sofia, sua filha com o ator Ricardo Vianna, que morreu alguns dias após o nascimento.

No vídeo, a cantora aparece bastante emocionada ao ouvir um pedaço da canção, que será lançada nesta sexta-feira, 18. "A música mais linda do mundo para mim. Após escrevermos, foram fazer os arranjos e está aí um pedacinho da minha reação escutando… é tanto amor que eu não sei nem explicar… Você e Eu - 18.04", escreveu a cantora na legenda.

Os internautas reagiram nos comentários. "Sua voz, sua emoção, o amor que você colocou nessa música vai além do que podemos imaginar", disse um seguidor. "Perdi meu bebê dia 03/04, com 22 semanas de gestação. Sinto sua dor! Que maravilhoso que você está transformando sua dor em beleza e amor, é isso que podemos fazer por nós e por eles", relatou uma fã. "Música mais linda do mundo! Eu vejo você, te amo!!", declarou Ricardo Vianna.

Leia também: Após diagnóstico de pré-eclâmpsia, Lexa passou por mais de 50 exames