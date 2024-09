Lore Improta chora ao ver momento da filha em seu festão de três anos

Em festão de aniversário de três anos de sua filha com Léo Santana, Liz, Lore Improta chora ao ver a filha curtindo seu pedido no evento; veja

A filha de Lore Improta e Léo Santana, Liz, completou três anos e ganhou uma grande festa como pediu, com dois temas misturados. Nesta quinta-feira, 26, aconteceu o evento tão esperado e a mamãe se emocionou ao ver um momento da herdeira curtindo seu sonho.

Vestida de Elsa, do filme Frozen, da Disney, a aniversariante, que entrou no início da festa com um look de Esquilete e encontrou as personagens de bichinhos, curtiu as personagens da outra animação com muita pureza. A reação dela com as princesas deixou Lore Improta bastante emocionada.

Vendo de longe Liz com as personagens no palco, a esposa de Léo Santana admirou a inocência da pequena, que estava acreditando que Elsa e Ana estavam em seu evento. "Eu não me aguento", disse ela que organizou o grande dia há meses.

"O coração da mãe fica como? Me emociono sempre", declarou ao exibir Liz vestida com o vestido azul e interagindo com as personagens.

É bom lembrar que a festa da filha de Lore Improta e Léo Santana teve tema duplo. Liz escolheu Esquiletes e Frozen para seus três anos e a decoração foi toda personalizada para o momento. A dançarina exibiu todos os detalhes e impressionou com o bolo, docinhos e lembrancinhas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lorena Improta (@loreimprota)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lorena Improta (@loreimprota)

Filha de Lore Improta tem festa temática em casa para seus três anos

A filha de Lore Improta e Léo Santana, a pequena Liz, completou três anos nesta quinta-feira, 26. Fã de vários personagens, filmes e desenhos, a herdeira dos famosos terá mais de uma festa e, em casa, ela ganhou uma decoração especial para celebrar no clima de Frozen, da Disney.

Antes do grande evento, organizado há meses pela mãe com uma pessoa especialista em festas, a menina foi surpreendida na sala de seu lar com um mesa montada para seu aniversário com bolo, doces, enfeites, bexigas, flores e até "neve" para ela brincar como na animação. Veja fotos do momento em casa aqui.