Flávia Viana chora ao ficar nervosa para casamento de Jakelyne e Mariano

Amiga do casal, a influencer Flávia Viana foi uma das madrinhas na cerimônia de casamento, que aconteceu na tarde desta terça-feira, 15

A influencer Flávia Viana, de 41 anos, se emocionou na tarde desta terça-feira, 15, ao se preparar para a cerimônia de casamento dos amigos, a ex-Miss Jakelyne Oliveira e o cantor Mariano. Na ocasião, ela apareceu chorando em um vídeo, publicado nos stories de seu perfil do Instagram, e explicou o motivo.

“Ia gravar tudo, make, tudo… mas fiquei nervosa, estou nervosa, então não vou gravar nada, porque, se não, não vou conseguir me maquiar. Agora vou lavar meu rosto, vou respirar, colocar uma música muito animada”, declarou ela, que estava chorando por casar os amigos. Juntos desde 2020, a modelo e o cantor se conheceram em A Fazenda 12, reality show da Record.

E admitiu ter ficado nervosa por ser madrinha do casal. “Quando caiu a ficha, tipo, está chegando, me deu muito nervoso. É um momento muito especial para todo mundo. Acreditar no amor, no casamento nos dias de hoje é raro. É bonito presenciar, ver tudo isso e testemunhar essa união. Do nada eu sou madrinha desse casamento, é muito doido, estou muito nervosa”, encerrou.

Confira:

Flávia Viana se emociona ao falar sobre o casamento de Jakelyne e Mariano pic.twitter.com/wQTo2XP9N0 — CARAS Brasil (@carasbrasil) April 15, 2025

Looks dos famosos no casamento de Jakelyne e Mariano

Nesta terça-feira, 15, Jakelyne Oliveira e Mariano oficializam a união em uma fazenda na região de Itatiba, no interior de São Paulo, com a presença de cerca de 250 convidados.

Entre os presentes na ocasião, a ex-BBB e médica Amanda Meirelles foi clicada usando um vestido vermelho para prestigiar os noivos. Flávia Viana optou por um vestido lilás elegante e posou ao lado do marido, Marcelo Zangrandi. Enquanto isso, o cantor Munhoz usou uma camisa branca com gravata borboleta e suspensório. Confira!

Leia também: Flávia Viana tem reação alérgica antes do casamento: 'Está doendo'