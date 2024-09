Filha de Lore Improta tem festa temática em casa para seus três anos; veja

Antes de grande evento, filha de Lore Improta e Léo Santana, Liz, ganha festinha com tema de princesa em casa; veja como foi

A filha de Lore Improta e Léo Santana, a pequena Liz, está completando três anos nesta quinta-feira, 26. Fã de vários personagens, filmes e desenhos, a herdeira dos famosos terá mais de uma festa e, em casa, ela ganhou uma decoração especial para celebrar no clima de Frozen, da Disney.

Antes do grande evento, organizado há meses pela mãe com uma pessoa especialista em festas, a menina foi surpreendida na sala de seu lar com um mesa montada para seu aniversário com bolo, doces, enfeites, bexigas, flores e até "neve" para ela brincar como na animação.

Lore Improta então gravou o momento em que ela viu a festinha especial e encantou ao compartilhar alguns cliques de Liz com o cenário com as princesas e castelo. Mais cedo, a dançarina brincou ao confirmar o tema da festa maior que ela terá. Isso porque, a herdeira do cantor cada hora falava que gostaria a decoração de um personagem.

Em entrevista recente ao Jornal Extra, a famosa falou sobre a possibilidade de ter mais filhos com Léo Santana. "A gente sempre quis desde o início ter mais filhos, mas é tempo de esperar Deus mandar mais uma benção pra gente", disse ela, que também contou como concilia a agenda com o parceiro. "Eu sou virginiana, então pego a agenda dele e vou conciliando. Tenho esse trabalho aí, de fazer as junções das agendas, tentar achar o equilíbrio do trabalho e da vida pessoal, do momento de estar juntos como casal, com nossa filha, nossos amigos e família. Acho que estamos fazendo isso muito bem".

Lore Improta faz festa temática luxuosa para seus 31 anos

A dançarina Lore Improta fez uma grande festa para comemorar a chegada de seus 31 anos. Após viajar para a Grécia com Léo Santana, a famosa retornou ao Brasil e celebrou com muito estilo o seu aniversário na terça-feira, 03.

Reunindo amigos e familiares, a loira fez um evento com tema de anos 2000 e impressionou com os detalhes. Além da decoração colorida, cheia de luzes e elementos do passado, no local, foi montada uma pista de dança, mesa de doces, todos feitos pela mãe de Lore, e até um carrinho com "besteirinhas" típicas dos anos 2000. O bolo foi confeccionado pela mesma confeiteira que fez o seu bolo de 15 anos, inclusive, o modelo foi inspirado no de debutante. Veja as fotos aqui.