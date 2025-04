Renata Sorrah relembra papel em 'Vale Tudo' e opina sobre comparações com nova versão da novela

Em entrevista recente, Renata Sorrah opinou sobre o remake de 'Vale Tudo' e pediu que internautas evitem comparações: "Tem que desgrudar"

Nesta terça-feira, 15, Renata Sorrah marcou presença no Sem Censura, na TV Brasil, e comentou o remake da novela Vale Tudo, atualmente em exibição no horário nobre da Globo. Intérprete da inesquecível Heleninha Roitman na versão original de 1988 — personagem que agora ganha vida por Paolla Oliveira —, a atriz deu sua opinião sobre a nova adaptação e pediu para que os fãs não comparassem as duas versões.

Durante a conversa, Renata destacou a importância de valorizar a proposta atual sem apagar o legado do passado. "Eu estava no momento certo, tudo certo, e um elenco maravilhoso. O remake também está acontecendo: o elenco atual é maravilhoso, a Manu [autora do remake] é ótima! Foram 36 anos desde então, acho que eles tem que desgrudar da gente, irem sozinhos", disse ela.

"Eles não têm culpa, quem está fazendo isso são as redes sociais. Eles fazem uma cena excelente, e imediatamente colocam a cena do passado. Não tem que comparar, estão ótimos. Esse remake tem duas coisas maravilhosas: uma protagonista negra, que não tinha nenhum personagem preto na primeira, acho que um menino. E Bella Campos também", prosseguiu a atriz.

Na sequência, Sorrah também relembrou outro aspecto marcante da primeira versão da novela, destacando as transformações sociais ao longo dos anos. "Outra coisa que é uma conquista de agora: o casal gay da época, o público obrigou a matar uma delas, e matou. Eram duas atrizes maravilhosas, com uma pousada em Búzios. O público não aceitou, e o Gilberto teve que matar uma delas", relembrou ela, ao citar o casal lésbico Laís e Cecília, interpretado por Cristina Prochaska e Lala Deheinzelin.

"Antes, eram três: Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassé. E está bacana, a história é ótima, eles estão ótimos. Mas tem que desgrudar, para ser muito bom. Porque parece que a história só anda se comparar [à outra versão]", ressaltou. "Ficam colocando muito a Beatriz [Segall], tem que parar, para deixar a Débora [Bloch] entrar, de rainha, maravilhosa", declarou a famosa.

Ainda durante a entrevista, Renata Sorrah não economizou nos elogios para Paolla Oliveira. "Paolla é maravilhosa, eu amei quando disseram que ela ia fazer Heleninha. Ela é incrível como pessoa, e muito boa atriz. Ela foi me ver no teatro para me pedir 'benção', e está fazendo [Helena] lindamente", finalizou.

