Psicóloga avalia rompimento entre Thiago e Bruno Gagliasso: ‘Realidade muito triste’

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Leticia de Oliveira ainda destaca como a intolerância ao pensamento diferente pode romper até os vínculos mais profundos

O afastamento entre os irmãos Bruno Gagliasso (43) e Tiago Gagliasso (35) segue sem reconciliação à vista, mesmo após anos do rompimento que ganhou as manchetes em 2018. Segundo informações publicadas na última segunda-feira, 14, pelo colunista Lucas Pasin, do UOL, o corte de relações entre os dois permanece intacto. O motivo principal seria uma combinação de divergências políticas e um desentendimento entre Tiago e a atriz Giovanna Ewbank (38), esposa de Bruno.

A situação — que envolve uma das famílias mais conhecidas da TV brasileira — tem gerado comoção nas redes sociais e reacendido o debate sobre como questões políticas e pessoais vêm interferindo nos vínculos familiares. Para comentar o impacto emocional desse tipo de ruptura, a Caras Brasil conversou com a psicóloga Leticia de Oliveira.

“A gente não tem acesso a todas as informações que os fizeram ter esse afastamento. Teve uma questão bem divulgada que foi um viés político e teve um desentendimento do Tiago com a Giovanna Ewbank. E o Bruno saiu em defesa da esposa. Então, situações muito desagradáveis, intolerâncias políticas de ambas as partes, impulsividade, agressividade, que acabaram afastando dois irmãos — e que eu vejo que é uma realidade muito triste”, diz a especialista.

Segundo a psicóloga, o que se vê no caso dos Gagliasso é o reflexo de um fenômeno que tem afetado muitas famílias brasileiras: a dificuldade de lidar com o pensamento divergente. “É muito triste a falta de aceitação do pensar diferente. Quando a gente vive somente com os iguais, a gente deixa de evoluir como ser humano”, aponta.

Leticia destaca que, em situações como essa, é comum que os envolvidos se apeguem demais a seus valores e ideais, tornando-se rígidos e pouco abertos ao diálogo. “Tanto o Bruno quanto o Tiago, em nome dos valores, dos ideais, não flexibilizam, enrijecem, se tornam mais intolerantes e não passam por cima disso pelo outro, pela família, por algo que eu entendo que é muito maior”, analisa.

A psicóloga acredita que, embora o rompimento definitivo pareça consolidado, a tristeza dessa distância familiar é inevitável. “Sim, eu imagino que tenham tido vários pontos antes desse rompimento, mas eu não deixo de acreditar que é uma cena muito triste. É o afastamento de dois irmãos. E tudo que a gente tem acesso é que a parte que mais pegou aí foi uma intolerância política de ambas as partes — que a gente tem vivido muito e que, infelizmente, tem afastado muitas famílias”, salienta.

Diante disso, Leticia reforça a importância do diálogo e do respeito mútuo, mesmo em tempos de opiniões polarizadas. “A empatia e a escuta são fundamentais para preservar laços afetivos. Quando deixamos que ideologias falem mais alto do que o amor e o cuidado com o outro, todo mundo sai perdendo”, finaliza.

SEM ABRAÇOS HÁ SETE ANOS

O deputado estadual Thiago Gagliasso usou as redes sociais no último domingo, 13, para parabenizar o irmão, o ator Bruno Gagliasso. No texto compartilhado, ele relembrou os motivos que causaram o afastamento entre eles e lamentou que não o abraça há sete anos.

"Hoje é aniversário do meu irmão. Apesar das nossas divergências políticas, de eu não poder abraçá-lo há 7 anos, de termos ideologias distintas, lá na frente, se Deus quiser, vamos resolver essa situação. Ele sabe que sempre poderá contar comigo, independente de qualquer coisa, assim como eu sempre contei com ele", iniciou.

"Sou mais novo (irmão caçula é foda), irmão mais novo dificilmente tem razão, ma quando temos convicção do certo, NÃO abaixamos a cabeça. Feliz aniversário! P.S.: 2026 está aí, 'PULA QUE O MURO ESTÁ BAIXO'", completou Thiago.

