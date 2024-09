Filha de Lore Improta e Léo Santana ganha festa de aniversário com tema duplo

Liz, filha de Lore Improta e Léo Santana, ganhou uma festa de aniversário com tema duplo para celebrar seus três anos de vida

Lore Improta mostrou em suas redes sociais os detalhes da festa de aniversário de três anos da filha, Liz, fruto de seu relacionamento com o cantor Léo Santana.

Para comemorar a data especial, Liz ganhou uma festa com tema duplo: 'As Esquiletes e Frozen'. O local do evento contou com muitas bexigas coloridas e decorações com os personagens das duas animações infantis. A aniversariante ficou encantada ao ver as Esquiletes e as princesas Anna e Elsa e Olaf.

Além dessa festa luxuosa, mais cedo, Liz ganhou uma festa em sua casa no clima de Frozen, da Disney. A herdeira de Lore e Léo foi surpreendida na sala de seu lar com uma mesa montada para seu aniversário com bolo, doces, enfeites, bexigas, flores e até "neve" para ela brincar como na animação.

