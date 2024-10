Ticiane Pinheiro mostra 1ª vez da filha caçula em esporte: 'Orgulhosa'

Ao ver sua filha com Cesar Tralli pela primeira vez em esporte, Ticiane Pinheiro mostra orgulho pela caçula e compartilha momento especial; confira

A filha de Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli, Manuella Pinheiro Tralli, de 5 anos, começou a fazer pela primeira vez um esporte. Nesta quarta-feira, 02, a apresentadora acompanhou a estreia da herdeira caçula na Ginástica Olímpica e compartilhou seu orgulho pela pequena.

De folga, a jornalista marcou presença na primeira aula da menina e mostrou toda sua empolgação ao vê-la se exercitando. Após levá-la para escola mais cedo na companhia de Rafaella Justus e da caçula de Roberto Justus, Vicky Justus, Ticiane Pinheiro a acompanhou na atividade física.

"Manu hoje na Ginástica Olímpica! Primeira aula e a mamãe babando", escreveu a loira ao ver o desempenho da garota. "A mamãe assistindo do vidro toda orgulhosa", falou ao ver Manu segurando em uma barra.

Ainda nesta terça-feira, 01, a apresentadora do Hoje Em Dia encantou ao mostrar Manuella encontrando as netas de Roberto Justus. As gêmeas, Chiara e Sienna, de Fabiana Justus, também estudam na escola.

Na quinta-feira, 26, Ticiane Pinheiro postou fotos indo para a Bahia com Manuella Pinheiro Tralli. Além de irem a um casamento, as duas aproveitaram a passagem pelo local para curtirem uma praia. A apresentadora surpreendeu com um vestido de R$ 7 mil para o evento.

Ticiane Pinheiro fala que caçula estudou para entrar na escola de Rafaella Justus

A apresentadora Ticiane Pinheiro contou em seus stories que sua filha com Cesar Tralli, Manuella Pinheiro Tralli, de 5 anos, está indo muito bem na nova escola, a mesma da irmã, a jovem Rafaella Justus, de 15 anos.

Após ser matriculada na instituição com ensino americano, a herdeira mais noiva da loira está mostrando bons resultados e ótima adaptação no local onde os professores falam em inglês. A famosa então comentou que a caçula fez uma preparação para conseguir ser aceita na escola. Ela então surpreendeu ao contar o que ela fez. Leia mais aqui.

