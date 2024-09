Ticiane Pinheiro choca em casamento com vestido amarelo de R$ 7 mil; veja

Para casamento em praia da Bahia, Ticiane Pinheiro choca com escolha de vestido amarelo com detalhes deslumbrantes; confira

A apresentadora Ticiane Pinheiro impressionou ao exibir um look que escolheu para marcar presença em um casamento realizado na Praia do Forte, na Bahia, no último fim de semana. Cheia de estilo, ela posou para os cliques e chamou a atenção com a peça, que encaixou perfeitamente com o evento na praia.

Após combinar um look com a filha caçula, Manuella Pinheiro Tralli, que a acompanhou no evento, a esposa de Cesar Tralli surpreendeu com a peça amarela. De alcinha e com saia com fenda e volume com movimento, a roupa deixou a loira deslumbrante.

O vestido de festa escolhido por Ticiane Pinheiro custou R$ 7.188 e é de uma marca brasileira, da estilista Fabiana Milazzo. A famosa arrematou a produção para o evento com joias com pedras verdes e uma bolsinha de mão, de cor clara.

Na última quinta-feira, 26, a apresentadora postou fotos indo para a Bahia com Manuella Pinheiro Tralli. Além de irem a um casamento, as duas aproveitaram a passagem pelo local para curtirem uma praia.

Veja o look de Ticiane Pinheiro:

Ticiane Pinheiro mostra surpresa de Cesar Tralli para receber a filha em casa

A apresentadora Ticiane Pinheiro mostrou neste domingo, 29, em seus stories na rede social, a surpresa que o esposo, o jornalista Cesar Tralli, fez para a filha deles, Manuella Pinheiro Tralli, para recebê-la em casa após uma viagem.

Nos últimos dias, a menina foi com a mãe para a Bahia e ao retornar para o apartamento, ela foi surpreendida com alguns de seus brinquedos com alguns bilhetes cheios de amor no hall de entrada de seu lar.

"Supresa do papai para a Manu", compartilhou Ticiane Pinheiro os vídeos do espaço todo preparado para receber a pequena após alguns dias da viagem que fizeram para irem a um casamento de amigos. Veja o momento aqui.