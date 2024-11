Ticiane Pinheiro leva filha caçula para escola e mostra encontro especial

Ao levar a filha caçula, Manuella, para a escola, Ticiane Pinheiro flagra encontro da herdeira com as filhas de Fabiana Justus; veja

A apresentadora Ticiane Pinheiro levou a filha caçula, Manuella Pinheiro Tralli, para a escola nesta segunda-feira, 04, e mostrou um encontro especial que a menina teve por lá. Estudando no mesmo colégio que a irmã, Rafaella Justus, e de outras familiares da adolescente, a herdeira de Cesar Tralli "trombou" com as netas de Roberto Justus.

Mais uma vez, Ticiane Pinheiro registrou o encontro da filha com as gêmeas de Fabiana Justus, Chiara e Sienna, e encantou. "Elas se amam", contou a loira sobre as garotas se adorarem e se darem muito bem.

Para o dia na escola, Manuella Pinheiro Tralli foi com um conjuntinho azul e encantou ao posar para a famosa. "Princesinha da mamãe", escreveu a apresentadora ao participar da rotina da caçula.

Vale lembrar que além das gêmeas de Fabiana Justus e de Rafaella Justus, a filha de Roberto Justus com Ana Paula Siebert, Vicky Justus, de 4 anos, também estuda na instituição americana e se encontra com Manuella. Recentemente, a filha de Cesar Tralli reagiu ao ver ao ver a garota no local.

Ticiane Pinheiro fala sobre dormir em quarto separado de Cesar Tralli

A apresentadora Ticiane Pinheiro abriu uma caixinha de perguntas para conversar com seus seguidores enquanto fazia o cabelo e maquiagem para entrar no Hoje Em Dia. Em uma das dúvidas enviadas, uma pessoa questionou se ela dorme em quarto separado de Cesar Tralli.

A curiosidade da pessoa foi gerada após alguns dias de Eliana revelar que certas vezes não dorme no mesmo local que o marido, o diretor de TV Adriano Ricco, com quem está casada há uma década, por conta de compromissos e por ele roncar. Ticiane Pinheiro então falou se existe algo do tipo em sua relação com o jornalista da Globo. Saiba mais aqui.

Leia também:Ticiane Pinheiro fala sobre defeitos de Cesar Tralli e como arranja tempo para namorar