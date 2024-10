Ana Paula Siebert mostra reação da filha de Ticiane Pinheiro ao ver Vicky Justus

Com a filha estudando na mesma escola que a herdeira de Ticiane Pinheiro, Ana Paula Siebert mostra encontro das meninas e encanta; veja

A filha de Roberto Justus e Ana Paula Siebert, a pequena Vicky Justus, está estudando no mesmo colégio que Rafaella Justus e a irmã da adolescente, Manuella Pinheiro Tralli, a herdeira de Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli.

Sempre se encontrando no local, as meninas encantam ao surgirem juntas e, após alguns dias de terem ido para o colégio acompanhadas da apresentadora do Hoje Em Dia, as garotas foram flagradas por Ana Paula Siebert nesta segunda-feira, 07.

Abraçando e agarrando Vicky, Manuella mostrou todo seu carinho pela irmã de sua irmã. "Manu esmaga", escreveu a loira ao registrar a filha de Cesar Tralli "amassando" a caçula de Roberto Justus.

Ainda na última terça-feira, 01, a Ticiane Pinheiro encantou ao mostrar a filha mais nova encontrando as netas de Roberto Justus na escola. As gêmeas, Chiara e Sienna, de Fabiana Justus, também estudam no colégio americano.

Recentemente, Ana Paula Siebert surpreendeu ao revelar onde comprou a mochila de Hello Kitty de Vicky Justus para frequentar a instiuição de alto padrão. O preço "baixo" do item chamou a atenção.

Veja o encontro das filhas de Ana Paula Siebert e Ticiane Pinheiro no colégio:

Ticiane Pinheiro fala que caçula estudou para entrar na escola de Rafaella Justus

A apresentadora Ticiane Pinheiro contou em seus stories que sua filha com Cesar Tralli, Manuella Pinheiro Tralli, de 5 anos, está indo muito bem na nova escola, a mesma da irmã, a jovem Rafaella Justus, de 15 anos.

Após ser matriculada na instituição com ensino americano, a herdeira mais noiva da loira está mostrando bons resultados e ótima adaptação no local onde os professores falam em inglês. A famosa então comentou que a caçula fez uma preparação para conseguir ser aceita na escola. Ela então surpreendeu ao contar o que ela fez. Leia mais aqui.