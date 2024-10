Ticiane Pinheiro fala sobre dormir em quarto separado de Cesar Tralli

Após Eliana revelar que dorme algumas vezes em quarto separado do marido, Ticiane Pinheiro fala como é em sua casa com Cesar Tralli

A apresentadora Ticiane Pinheiro abriu uma caixinha de perguntas para conversar com seus seguidores nesta sexta-feira, 04, enquanto fazia o cabelo e maquiagem para entrar no Hoje Em Dia. Em uma das dúvidas enviadas, uma pessoa questionou se ela dorme em quarto separado de Cesar Tralli.

A curiosidade da pessoa foi gerada após alguns dias de Eliana revelar que certas vezes não dorme no mesmo local que o marido, o diretor de TV Adriano Ricco, com quem está casada há uma década, por conta de compromissos e por ele roncar. Ticiane Pinheiro então falou se existe algo do tipo em sua relação com o jornalista da Globo.

Mesmo com rotinas intensas, a loira disse que eles sempre dormem lado a lado. "Dormimos no mesmo quarto, na cama e de conchinha", escreveu dando alguns detalhes de como descansam.

Tempos atrás, a famosa revelou como é seu quarto com Cesar Tralli. Na ocasião, a filha deles, Manuella Pinheiro Tralli, de 5 anos, montou uma cama ao lado para dormir no cantinho dos pais no apartamento onde moram em São Paulo.

Ainda nesta quinta-feira, 03, momentos antes do jornalista comandar o debate político na Globo, ele recebeu uma ligação da esposa e da herdeira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Ticiane Pinheiro mostra surpresa de Cesar Tralli para receber a filha em casa

A apresentadora Ticiane Pinheiro mostrou no domingo, 29, em seus stories na rede social, a surpresa que o esposo, o jornalista Cesar Tralli, fez para a filha deles, Manuella Pinheiro Tralli, para recebê-la em casa após uma viagem.

Nos últimos dias, a menina foi com a mãe para a Bahia e ao retornar para o apartamento, ela foi surpreendida com alguns de seus brinquedos com alguns bilhetes cheios de amor no hall de entrada de seu lar. Veja o que ele preparou aqui.