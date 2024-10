Ticiane Pinheiro fala sobre defeitos de Cesar Tralli e como arranja tempo para namorar

Com agendas agitadas, Ticiane Pinheiro fala como arranja tempo para namorar Cesar Tralli e se o jornalista tem defeitos; veja o que ela disse

A apresentadora Ticiane Pinheiro tirou dúvidas sobre sua relação com o jornalista Cesar Tralli. Nesta sexta-feira, 04, a famosa abriu uma caixinha em seus stories e respondeu várias perguntas dos internautas. Inclusive, ela revelou se o eleito tem defeitos e como arranjam tempo para namorar em meio a tantos compromissos de trabalho.

Casados desde 2017, os papais de Manuella Pinheiro Tralli são apresentadores e têm uma a agenda cheia, contudo, isso não é pretexto para não saírem e curtirem momentos românticos. A herdeira de Helô Pinheiro então comentou que eles prezam a qualidade dos encontros e não as quantidades.

"Você tem tempo pra namorar o Tralli?", perguntaram. Recebendo um beijo do amado, Ticiane Pinheiro respondeu: "Sim! Sempre que podemos! A vida é qualidade e não quantidade". "Estaos almoçando em casa juntos e sempre tomamos café da manhã e jantamos juntos. Ah, e uma vez por semana tentamos sair apenas nós dois para bater papo e namorar", contou.

Antes disso, a loira revelou se o marido tem defeitos. "Tem defeitos como todos nós. Ainda bem. Se não eu teria casado com um avatar", riu ao ser sincera sobre amar o eleito do jeito que ele é.

Ainda em seus stories, Ticiane Pinheiro revelou mais curiosidades sobre a sua intimidade e até comentou se dorme em quarto separado de Cesar Tralli. A jornalista ainda expôs o motivo de Rafaella Justus não gostar de suas fotos e o motivo de não ter sido convidada para a festa de noivado de Ana Hickmann e Edu Guedes.

No último final de semana, a famosa viajou com Manuella Pinheiro Tralli para a Bahia. Elas foram para um casamento no local e o âncora do Jornal Hoje não foi, pois, mais um vez, ele foi escalado para comandar o Jornal Nacional no Rio de Janeiro.

