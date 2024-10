Ticiane Pinheiro encanta ao surgir com o afilhado, sobrinho de Cesar Tralli

Em clique raro, Ticiane Pinheiro encanta ao mostrar seu afilhado, que é sobrinho de Cesar Tralli; menino é filho do irmão do apresentador; confira

A apresentadora Ticiane Pinheiro encantou ao compartilhar um clique raro com seu afilhado, o sobrinho de Cesar Tralli. Nesta segunda-feira, 14, a famosa registrou a visita do garoto, filho do cunhado Frederico Tralli com Isabella Tralli, em sua casa, e esbanjou muito amor.

Abraçando o menino, a jornalista surgiu sorridente e celebrou a presença dele após o Dia das Crianças. A famosa então contou que ele é seu afilhado. Vale lembrar que Ticiane Pinheiro também é madrinha de Enrico Bacchi, filho de Karina Bacchi, e da atriz Pietra Quintela.

"Olha quem veio nos visitar! Meu afilhado lindo. Feliz Dia das Crianças", escreveu a loira colocando vários corações vermelhos.

Ainda recentemente, Ticiane Pinheiro compartilhou uma foto rara com os pais de seu afilhado durante um almoço com Cesar Tralli e Manuella Pinheiro Tralli. Além da herdeira com o jornalista global, a famosa é mãe de Rafaella Justus, de 15 anos.

Apesar de gostar de compartilhar bastante de sua família, a apresentadora toma mais cuidado com as postagens envolvendo a adolescente. Isso porque, sua filha com Roberto Justus tem um gosto refinado para as fotografias, pois, na casa do pai há profissionais para registrar os momentos.

Ticiane Pinheiro fala sobre dormir em quarto separado de Cesar Tralli

A apresentadora Ticiane Pinheiro abriu uma caixinha de perguntas para conversar com seus seguidores na última sexta-feira, 04, enquanto fazia o cabelo e maquiagem para entrar no Hoje Em Dia. Em uma das dúvidas enviadas, uma pessoa questionou se ela dorme em quarto separado de Cesar Tralli.

A curiosidade da pessoa foi gerada após alguns dias de Eliana revelar que certas vezes não dorme no mesmo local que o marido, o diretor de TV Adriano Ricco, com quem está casada há uma década, por conta de compromissos e por ele roncar. Ticiane Pinheiro então falou se existe algo do tipo em sua relação com o jornalista da Globo. Saiba mais aqui.