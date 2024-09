Ticiane Pinheiro se declara para sua afilhada e beleza da jovem impressiona

No aniversário de sua afilhada, a atriz Pietra Quintela, Ticiane Pinheiro se declara e encanta ao mostrar fotos com a jovem; confira

A apresentadora Ticiane Pinheiro usou sua rede social nesta terça-feira, 24, para fazer uma homenagem de aniversário para sua afilhada, a atriz Pietra Quintela. Relembrando fotos com a jovem desde quando ela era bebê, a famosa encantou ao exibir um pouco da relação delas.

Muito próximas, a aniversariante acabou crescendo e convivendo bastante com a filha de sua dinda, Rafaella Justus. Inclusive, a herdeira de Roberto Justus também celebrou os 17 anos de Pietra Quintela, que é a protagonista do filme Princesa Adormecida.

"Viva minha afilhada linda @pietraquintela! Pipoca, que seu novo ano seja cheio de coisas lindas , de muita saúde, amor, alegrias e mais sucesso. Tenho muito orgulho da mulher que você se tornou… Determinada, batalhadora e sem nunca perder a humildade, a sua essência. A dinda te ama demais! Feliz aniversário", escreveu a esposa de Cesar Tralli.

Em sua rede social, Puetra Quintela comemorou a chegada de seus 17 anos com fotos de um ensaio poderoso. Na ocasião, ela apareceu com um look cheio de atitude, de cores básicas. A beleza dela chamou a atenção. "Lindíssima", escreveram os internautas. A atriz ainda marcou presença na grande festa de 15 anos de Rafaella Justus e brilhou ao surgiur com um vestidinho nude para o evento.

