Ana Paula Siebert explica 'revelação' de Ticiane Pinheiro sobre sua casa

Após Ticiane Pinheiro contar que Rafaella Justus tem fotógrafo na casa do pai, Ana Paula Siebert explica como funciona dinâmica de fotos em sua casa

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora digital Ana Paula Siebert, esclareceu a revelação de Ticiane Pinheiro sobre ter um fotógrafo e um video maker em sua casa. Ao abrir uma caixinha de perguntas, a loira respondeu algumas dúvidas dos internautas sobre ela e se divertiu ao receber vários questionamentos sobre a declaração da mãe de Rafaella Justus.

Para quem não acompanhou, nos últimos dias, a esposa de Cesar Tralli expôs o motivo da primogênita não gostar de suas fotos. Na ocasião, aapresentadora contou que a adolescente é bem exigente por contar com profissionais na casa do pai e da madrasta. Ana Paula Siebert então explicou melhor como funciona a dinâmica em sua residência.

"Eu tenho fotógrafo e video maker no meu dia a dia em horário meu comercial, o que acontece, eu trabalho com isso, publicidade, eu tenho que gravar publicidades, eu tenho que aprovar as publicidades pros clientes, eu tenho que entregar um trabalho impecável, com excelência, então, eu faço questão de ter pessoas, de ter profissionais por perto", esclareceu que isso é pelo seu trabalho como influenciadora digital.

E falou mais sobre a presença de pessoas em seu lar: "Mas ninguém mora na minha casa, ninguém fica 24 horas por dia aqui, ninguém tá nos finais de semana todo comigo, eu tenho muito conteúdo que eu deixo gravado, então, não sinto falta de privacidade, porque eu não tenho esse video maker full time [tempo inteiro], assim como vocês acham que eu tenho".

Ainda em seus stories, a esposa de Roberto Justus revelou se se considera rica. Ela também falou sobre "proibições" do marido e até se o furacão Milton apresentou perigo para o apartamento deles em Miami, nos EUA.

Ticiane Pinheiro expõe motivo de Rafaella Justus não aprovar fotos dela

A apresentadora Ticiane Pinheiro contou o motivo de não ter a liberação de Rafaella Justus de postar todas as fotos que tira da herdeira. Após algumas semanas de falar que recebe ameaças de receber unfollow da jovem, caso compartilhe um clique que ela não aprove, a jornalista explicou melhor a preferência da adolescente.

Após responder se dorme em quarto separado de Cesar Tralli, assim como faz a apresentadora Eliana, a loira expôs o motivo de sua primogênita. Ticiane Pinheiro então contou novamente que na casa do pai, o empresário Roberto Justus, ela tem um fotógrafo profissional para os registros e que por isso acaba sendo bastante exigente.

"Na casa do pai tem um fotógrafo com eles e ela acaba fazendo fotos profissionais! Em casa não tem isso, nas viagens eu faço as fotos, então ela acaba não aprovando minhas fotos", explicou o que acontece. Leia mais aqui.