Ticiane Pinheiro mostra encontro com irmão e cunhada de Cesar Tralli

Curtindo final de semana com a família, Ticiane Pinheiro mostra foto de encontro com o irmão, a cunhada e o sobrinho de Cesar Tralli; veja

A apresentadora Ticiane Pinheiro aproveitou o final de semana de folga com Cesar Tralli para fazer um passeio em família. Neste domingo, 15, a famosa compartilhou um clique de um almoço que eles fizerem com o irmão do jornalista, Frederico Tralli, e a esposa dele, Isabella Tralli.

Além dos adultos na reunião, o sobrinho do apresentador global e a caçulinha dele com a loira, Manuella Pinheiro Tralli, também estavam no almoço especial. Sorridente, a família posou para a selfie no restaurante.

"Almocinho com eles", escreveu Ticiane Pinheiro ao revelar o momento de sua intimidade com os cunhados por parte da família do marido.

É bom lembrar que Cesar Tralli estava no Rio de Janeiro cobrindo William Bonner no Jornal Nacional. Ao voltar para sua casa em São Paulo, o comunicador foi recepcionado com uma surpresa especial, preparada por Manuella.

Nas últimas semanas, Ticiane Pinheiro compartilhou um momento admirando o esposo na bancada do Jornal Nacional. Na companhia de uma de suas irmãs, ela deu audiência para emissora concorrente da sua.

Ticiane Pinheiro mostra proibição de Rafaella Justus

A apresentadora Ticiane Pinheiro mostrou que conseguiu buscar as filhas, Rafaella Justus e Manuella Pinheiro Tralli, na escola na quarta-feira, 11. Contente com a oportunidade, a jornalista fez uma foto do momento, mas só a caçula saiu com ela.

Como revelado pela famosa nos últimos dias, a mais velha, por estar na adolescência faz algumas exigências para a mãe e não permite que ela poste vários cliques com ela. Inclusive, Ticiane Pinheiro contou que Rafaella Justus faz ameaças caso ela publique algo sem sua permissão. Saiba mais aqui.

