Sthefany Brito conta reação dramática do filho ao conhecer o irmão: 'Caos'

Após apresentar o filho recém-nascido para o primogênito, Sthefany Brito conta que reação de Antonio Enrico não foi muito positiva; veja o que houve

A atriz Sthefany Brito encantou ao mostrar alguns registros do encontro de seu primogênito, Antonio Enrico, de 3 anos, com o irmã recém-nascido, o pequeno Vicenzo. Apesar do vídeo cheio de fofura, o encontro não foi apenas "flores", pelo contrário, o herdeiro mais velho teve um episódio de ciúmes.

A famosa então contou neste sábado, 14, que a reação de Enrico não foi das melhores ao perceber que agora tem um irmão. A mamãe de segunda viagem revelou que ele até jogou objetos do quarto ao ficar irritado com a situação e que até pediu para mamar no peito como o bebê.

Ao orientá-lo para ter cuidado com os dedinhos e o cabelo, ela percebeu que o primogênito foi perdendo o controle, tentando provocá-los. "Aí foi num crescente, virou uma bola de neve, até as santinhas, que eu fiz um altarzinho, as santinhas voaram e foram parar no chão", detalhou o episódio dramático.

"Aí ele começou a fazer tudo o que dava para ele fazer, no quarto, pegou as santinhas e tacou longe, pegou dois bichinhos de pelúcia e tacou longe, aí foi pro quarto dele, pegou dois enfeites, tacou longe, aí falou que queria mamar, aí fiz uma mamadeira pra ele no horário que não era hora de mamar, porque ele já tinha visto o Vicenzo mamar, aí ele falou que queria mamar no meu peito, aí expliquei que se ele mamasse no meu peito ele não podia mais comer batata frita, chocolate, que ele é enlouquecido pelo chocolate...", compartilhou como foi tentando retomar o controle.

Após o momento difícil, Sthefany Brito conversou calmamente com Enrico explicando que é preciso ter cuidado com o bebê por ser sensível. "Foi mais um caos, mais uma crise de ciúmes, não queria que minha mãe segurasse o Vicenzo, queria que colocasse ele no berço, aí ele subiu no berço, mas enfim aí depois o Igor conseguiu levar ele um pouco pra rua, pra passear... Foi muita informação", falou sobre estar ciente que outras vezes acontecerão. A famosa ainda chorou ao desabafar por não conseguir dar atenção exclusiva para o primeiro filho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sthefany Brito (@sthefanybrito)

Sthefany Brito não aguenta e chora ao enfrentar o puerpério

A atriz Sthefany Brito compartilhou um momento emocionante que está enfrentando após alguns dias do nascimento de seu segundo filho, Vicenzo. Na quinta-feira, 12, a famosa se gravou chorando e comentou por cima o que houve.

Até então, ela não tinha tido dificuldade para amamentar o bebê e agora alguns machucados apareceram. Vivendo o puerpério, período pós-parto em que o corpo trabalha para voltar ao seu estado normal, a artista desabafou sobre os sentimentos fortes que várias mamães sentem nesse período com variação hormonal intensa. Saiba mais aqui.