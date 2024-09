Sthefany Brito mostra que não economizou na recepção na maternidade: 'Sonho'

Após dias do nascimento de seu segundo filho, Vicenzo, Sthefany Brito mostra vídeo exibindo os detalhes personalizados da recepção na maternidade

A atriz Sthefany Brito mostrou com detalhes de como foi a recepção na maternidade que montou para receber amigos e familiares após o nascimento de seu segundo filho com o empresário Igor Raschkovsky, o pequeno Vicenzo.

Em um vídeo, a irmã de Kayky Brito revelou que no hospital foi montada uma decoração toda personalizada para o momento. Docinhos, bem-nascidos e diversas lembrancinhas, tudo confeccionado com o tema escolhido por ela, foram colocados no espaço.

Além da parte "gostosa de comer", Sthefany Brito ainda mostrou que os itens do bercinho também foram feitos especialmente para o bebê e com o nome dele bordado. "A decoração da maternidade do Vicenzo simplesmente um sonho! Passei as referências e elas desenvolveram todo o conceito e ficou muito mais lindo do que eu poderia ter imaginado! Além de lindo, tudo uma delícia! (Cafe da manhã da mamãe aqui tinha bem nascido!)", comentou sobre ter decorado o quarto.

"Um sonho também era o enxoval do bercinho e da minha cama. Fiquei encantada e muito apaixonada pela delicadeza do bordado! Nosso quarto ficou mto mais charmoso com todo enxoval personalizado (já tô aqui querendo muitas outras coisas com esse bordado tão lindo!) Obrigada a todos os envolvidos que tornaram um dos dias mais felizes da minha vida, ainda mais especial", disse ela sobre os preparativos.

Um tempo após deixar a maternidade, Sthefany Brito compartilhou um momento chorando e falou sobre estar mais sensível durante o puerpério. A famosa ainda surpreendeu ao contar a reação dramática do filho mais velho, Antonio Enrico, ao conhecer Vicenzo.

Sthefany Brito revela bastidores tensos do encontro dos filhos

A atriz Sthefany Brito encantou ao mostrar alguns registros do encontro de seu primogênito, Antonio Enrico, de 3 anos, com o irmão recém-nascido, o pequeno Vicenzo. Apesar do vídeo cheio de fofura, o encontro não foi apenas "flores", pelo contrário, o herdeiro mais velho teve um episódio de ciúmes.

A famosa então contou neste sábado, 14, que a reação de Enrico não foi das melhores ao perceber que agora tem um irmão. A mamãe de segunda viagem revelou que ele até jogou objetos do quarto ao ficar irritado com a situação e que até pediu para mamar no peito como o bebê. Leia mais aqui.